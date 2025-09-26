Google explique notamment que le DMA a un impact non négligeable dans le secteur touristique européen. La réglementation contraint le moteur de recherche à supprimer les liens directs vers les sites de compagnies aériennes et d'hôtels. De fait, les résultats mettent en avant des intermédiaires.

Avant le DMA, un utilisateur recherchant "vol Paris-Rome" voyait apparaître directement les sites des compagnies aériennes comme Air France ou Alitalia dans les résultats. Il pouvait cliquer et réserver immédiatement sur le site officiel de la compagnie, sans frais intermédiaires. Désormais, la réglementation européenne oblige Google à privilégier les plateformes tierces comme Booking.com, Expedia ou Kayak. Ces sites intermédiaires ne vendent pas directement les billets, mais mettent en relation les voyageurs avec les compagnies moyennant une commission comprise généralement entre 10 et 15% du prix du billet. Cette commission, facturée à la compagnie aérienne pour chaque réservation générée, se répercute automatiquement sur le tarif final payé par le consommateur.

Selon Google, cette modification aurait déjà engendré une chute de 30% du trafic direct gratuit pour les entreprises touristiques européennes. Le géant californien cite notamment une étude selon laquelle les pertes potentielles des entreprises européennes pourraient s'élever à 114 milliards d'euros à travers tous les secteurs concernés par ces nouvelles contraintes.