Avec l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), la firme américaine estime que les consommateurs européens ne profiteront pas des mêmes innovations que le reste du monde. En cause : de nouvelles obligations qui l’obligent à ouvrir davantage son écosystème et à rendre certaines fonctionnalités compatibles avec des appareils ou services concurrents. Greg Joswiak, vice-président d'Apple en charge du marketing, affirme dans un entretien à la BBC que ce surcroît d’ingénierie entraîne des retards et compromet l’expérience « fluide et magique » qu’elle revendique depuis des années.

Alors que ses nouveaux AirPods Pro 3 et leur fonction de traduction en direct arrivent aux États-Unis, l’entreprise a annoncé qu’ils ne seront pas disponibles en Europe pour l’instant. L’entreprise explique qu’elle doit d’abord s’assurer que cette technologie fonctionne de manière sécurisée avec d’autres appareils, ce qui demande un temps de développement supplémentaire.

Même constat pour iPhone Mirroring, qui permet d’afficher et de contrôler son iPhone directement depuis un Mac. Apple indique ne pas avoir trouvé de méthode jugée sûre pour rendre cette fonction compatible avec des produits non Apple, craignant des risques sur la protection des données. En attendant, cette fonctionnalité reste indisponible pour les utilisateurs européens.

La firme mentionne également des outils liés à Plans, comme l’historique des lieux visités ou les itinéraires favoris, qui sont retardés en raison des exigences du DMA. Selon Apple, partager ces données avec des services tiers ouvrirait la porte à des atteintes à la vie privée, un risque jugé inacceptable par ses ingénieurs. Même constat pour les boutiques d'applications tierces ou accès à certaines données sensibles, comme l’historique des réseaux Wi-Fi rejoints ou le contenu des notifications, formulées par d’autres entreprises au nom du DMA.