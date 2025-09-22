La traduction en direct présentée par Apple convertit en temps réel les échanges oraux en différentes langues. Au lancement, le dispositif prend en charge l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol et le portugais, avec l’ajout de l’italien, du japonais, du coréen et du chinois simplifié prévu avant la fin de l’année. La traduction est effectuée entre deux utilisateurs équipés d’AirPods compatibles ou avec une personne n’en disposant pas, grâce à l’affichage des transcriptions sur l’iPhone.

Sur sa page de support, Apple indique explicitement que "la traduction en direct avec les AirPods n'est pas disponible pour les résidents de l'UE dont l'appareil se trouve dans l'UE et dont le pays ou la région du compte Apple est également dans l'UE". Cette restriction concerne non seulement les AirPods Pro 3, mais aussi les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 dotés de la réduction active de bruit, lesquels reçoivent la fonctionnalité par mise à jour logicielle.

Apple attribue ce blocage aux exigences d’interopérabilité du Digital Markets Act, entré en vigueur en mars 2024. La réglementation exige des plateformes dominantes qu’elles ouvrent leurs interfaces à des services tiers. Or l'entreprise explique que la technologie n'est actuellement possible qu'en faisant fonctionner ensemble les micros des AirPods et de l'iPhone. L'ouverture à d'autres appareils nécessiterait un travail d'ingénierie supplémentaire pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière de confidentialité, de sécurité et d'intégrité.