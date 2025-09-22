À l'occasion de sa conférence en début de mois, Apple annonçait que les AirPods Pro 3 et AirPods 4 allaient introduire une fonctionnalité de traduction instantanée. Cependant, cette dernière ne sera pas accessible aux utilisateurs européens.
Pour les AirPods Pro 3 et AirPods 4, Apple a décidé de bloquer - au moins temporairement - la traduction en direct pour accompagner les conversations multilingues. La firme de Cupertino pointe les contraintes imposées par le Digital Markets Act.
Pas de traduction instantanée en Europe
La traduction en direct présentée par Apple convertit en temps réel les échanges oraux en différentes langues. Au lancement, le dispositif prend en charge l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol et le portugais, avec l’ajout de l’italien, du japonais, du coréen et du chinois simplifié prévu avant la fin de l’année. La traduction est effectuée entre deux utilisateurs équipés d’AirPods compatibles ou avec une personne n’en disposant pas, grâce à l’affichage des transcriptions sur l’iPhone.
Sur sa page de support, Apple indique explicitement que "la traduction en direct avec les AirPods n'est pas disponible pour les résidents de l'UE dont l'appareil se trouve dans l'UE et dont le pays ou la région du compte Apple est également dans l'UE". Cette restriction concerne non seulement les AirPods Pro 3, mais aussi les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 dotés de la réduction active de bruit, lesquels reçoivent la fonctionnalité par mise à jour logicielle.
Apple attribue ce blocage aux exigences d’interopérabilité du Digital Markets Act, entré en vigueur en mars 2024. La réglementation exige des plateformes dominantes qu’elles ouvrent leurs interfaces à des services tiers. Or l'entreprise explique que la technologie n'est actuellement possible qu'en faisant fonctionner ensemble les micros des AirPods et de l'iPhone. L'ouverture à d'autres appareils nécessiterait un travail d'ingénierie supplémentaire pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière de confidentialité, de sécurité et d'intégrité.
La magie d'Apple ne prend pas dans l'UE
Ce report de la traduction en direct s’ajoute à celui d’Apple Intelligence, dont le déploiement en Europe avait déjà été repoussé à avril 2025. Les décisions de la Commission européenne imposent à Apple de fournir des spécifications techniques pour garantir l’interopérabilité de ses produits, notamment en matière de messagerie et d’appels vocaux.
Les régulateurs invoquent aussi le RGPD et la législation relative à l’intelligence artificielle pour encadrer la collecte et le traitement des données générées par ces services. Apple doit donc adapter ses processus de consentement et de stockage des données avant d’ouvrir ces fonctionnalités sur le territoire européen.
La BBC rapporte les propos de Greg Joswiak, vice-président du département marketing chez Apple, lors d'un briefing à Cupertino. Ce dernier estime que les autorités européennes "sapent l'innovation, ils portent atteinte à notre propriété intellectuelle et ils nuisent à la confidentialité et à la sécurité". Et d'ajouter : "Ils veulent faire disparaître la magie découlant d'une expérience étroitement intégrée fournie par Apple pour nous rendre comme les autres."
Aucune date n’a été communiquée pour lever cette restriction. Reste à savoir si Apple et les autorités de l'UE réussiront à poursuivre leurs négociations sur les modalités techniques et légales pour la mise en conformité de cette fonctionnalité.