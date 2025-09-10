Apple vient d'annoncer l'arrivée de la traduction en temps réel, marquant un tournant pour les AirPods. Et justement, cette nouveauté ne sera pas limitée au modèle le plus récent de la marque.
- Apple lance la traduction en temps réel pour les AirPods, une fonctionnalité très attendue.
- Les nouveaux AirPods Pro 3 incluent des capteurs de rythme cardiaque et supporteront la traduction instantanée.
- Cette fonctionnalité sera accessible aux utilisateurs d'AirPods Pro 2 et AirPods 4 avec un iPhone sous iOS 26.
On s'y attendait et l'entreprise l'a bien confirmé lors de la keynote organisée ce 9 septembre : l'arrivée de nouveaux AirPods Pro 3 dotés de capteurs pour surveiller le rythme cardiaque et le déploiement de la traduction en temps réel. Une fonctionnalité vouée à révolutionner les usages des écouteurs sans fil du géant de Cupertino.
- Excellent ANC
- Meilleur mode transparence du marché
- Qualité sonore, technique et équilibrée
D'autres modèles d'AirPods vont en bénéficier
Grâce à un simple geste permettant de l'activer, elle traduira instantanément la langue parlée par un interlocuteur dans la langue définie par l'utilisateur, directement au travers des AirPods. Pour les conversations où un seul participant dispose d'écouteurs, les traductions s'afficheront sous forme de texte en direct sur l'écran de l'iPhone.
Un outil qui va s'avérer utile pour une grande diversité d'usagers, allant des voyageurs souhaitant communiquer localement sans barrières linguistiques aux professionnels nécessitant une traduction lors d'une réunion, en passant par les groupes multilingues et les personnes malentendantes.
Côté technique, la traduction en direct s'appuie sur la puce H2 et l'intelligence artificielle (IA). Cela signifie, concrètement, que les utilisateurs possédant des AirPods Pro 3, des AirPods Pro 2 ou des AirPods 4 pourront en profiter, à condition qu'ils détiennent aussi un iPhone prenant en charge Apple Intelligence et mis à jour sur iOS 26. Une bonne nouvelle donc, car il n'y aura pas besoin d'actualiser son matériel pour accéder à une fonctionnalité phare des écouteurs.
Quand pourra-t-on en profiter ?
Lors de son lancement, la traduction en temps réel sera disponible en anglais, français, espagnol, allemand et portugais. Mais comme avec toutes ses fonctionnalités basés sur l'IA, Apple va jouer la carte de la prudence avant un lancement au sein de l'Union européenne (UE).
Si l'on ignore, pour l'heure, quand les utilisateurs européens pourront accéder à cette nouvelle fonctionnalité, on peut supposer qu'elle sera accessible courant 2026 en se basant sur le calendrier mis en place pour Apple Intelligence l'année dernière. La société devra avant s'assurer que sa technologie est conforme au cadre européen sur les données et sur l'IA.