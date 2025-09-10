Côté technique, la traduction en direct s'appuie sur la puce H2 et l'intelligence artificielle (IA). Cela signifie, concrètement, que les utilisateurs possédant des AirPods Pro 3, des AirPods Pro 2 ou des AirPods 4 pourront en profiter, à condition qu'ils détiennent aussi un iPhone prenant en charge Apple Intelligence et mis à jour sur iOS 26. Une bonne nouvelle donc, car il n'y aura pas besoin d'actualiser son matériel pour accéder à une fonctionnalité phare des écouteurs.