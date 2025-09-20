À compter de l'année prochaine, Google imposera une vérification d'identité pour tous les développeurs Android, même en dehors du Play Store. Par conséquent, tous devront associer une pièce d'identité et un moyen de paiement à leur APK, cela afin de réduire les malwares, selon les dires de la firme américaine.

Bien que des solutions de contournement existent, comme l’utilisation d’un autre appareil via ADB (Android Debug Bridge) pour continuer à installer des applications non vérifiées, cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté de développeurs Android. Sur Reddit, des utilisateurs ont d'ailleurs récemment remarqué des indices dans le SDK Android, traçant ouvertement la voie de cette vérification obligatoire.

Selon toute vraisemblance, Google ne se limite pas à la signature cryptographique locale : l’entreprise cherche aussi à garder la possibilité de bloquer les développeurs jugés malveillants. À ce titre, deux variables attirent particulièrement l’attention : « DEVELOPER_VERIFICATION_FAILED_REASON_NETWORK_UNAVAILABLE » et « DEVELOPER_VERIFICATION_FAILED_REASON_DEVELOPER_BLOCKED ».