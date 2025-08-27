Car l’extension du dispositif soulève aussi une autre question, plus politique cette fois : celle de l’équilibre des forces autour d’Android. Depuis mars 2024, le Digital Markets Act oblige Google non pas à autoriser les boutiques tierces – elles l’étaient déjà – mais à faciliter leur utilisation, en réduisant les avertissements intrusifs, en permettant les mises à jour automatiques et en assouplissant les règles de facturation. A priori, aucun rapport : sur le papier, Developer Verification ne remet pas en cause cette ouverture. Enfin… pas directement. Parce qu’en imposant une étape de contrôle supplémentaire sur tous les canaux de distribution, Google pourrait bien trouver là un moyen subtil de reprendre la main sur des espaces qu’elle ne domine plus exclusivement d’un point de vue légal. Malin.