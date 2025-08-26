Derrière la nouvelle politique, Google exige qu’un développeur « vérifié » associe une pièce d’identité et un moyen de paiement à chaque clé de signature. Lorsqu’un utilisateur tente d’installer une application hors boutique officielle, le système contrôlera si le paquet émane d’un compte validé. Les éditeurs opportunistes ne pourront plus disparaître puis réapparaître sous un autre nom, une pratique courante dans la diffusion de malwares Android.

Une phase d’accès anticipé débutera cet automne, l’ouverture générale suivra en mars 2026. Dès septembre 2026, le Brésil, l’Indonésie, Singapour et la Thaïlande serviront de terrain d’essai avant un déploiement planétaire en 2027. Google affirme cibler d’abord les marchés les plus touchés par la fraude, évitant ainsi un choc trop brutal pour l’ensemble de l’écosystème.