S’il est impossible de bloquer complètement l’accès à sa géolocalisation, il existe des solutions tierces pensées pour brouiller les pistes. C’est notamment le cas des VPN qui, en redirigeant le trafic vers des serveurs dispersés partout dans le monde, leurrent efficacement sites et applications sur l’emplacement géographique des internautes.

Un VPN masque votre adresse IP publique et peut donc faire croire que vous êtes dans un autre pays aux services qui se basent sur l’IP. En revanche, il ne modifie pas la position issue du GPS de votre téléphone ni la position précise fournie par le navigateur si vous l’avez autorisée. Certaines applications comparent d’ailleurs la position GPS à l’IP et détectent les incohérences. Attention également aux fuites WebRTC, qui peuvent révéler une IP réelle, et aux requêtes DNS hors tunnel, qui peuvent trahir l’emplacement si le VPN ne force pas son propre DNS. Côté VPN gratuits, on retrouve le même principe de dissimulation d’IP, mais souvent avec des restrictions plus fortes concernant les débits, le volume de données transférées et le choix des serveurs.

À noter que le réseau Tor a le même effet côté IP pour la navigation web, à ceci près qu'il multiplie les relais et brouille encore les pistes… au détriment de la vitesse de connexion.

Pour réduire la précision côté appareil, ajustez les autorisations de localisation, privilégiez la position approximative quand c’est possible et désactivez la recherche Wi-Fi/Bluetooth. Sur Android, vous pouvez configurer des « positions fictives » via les options développeur, mais sur iOS, la falsification de la localisation reste très limitée sans matériel ou procédures spécifiques.

Enfin, sachez que dans l’Union européenne, l'exploitation de la géolocalisation précise à des fins publicitaires suppose un consentement explicite, et que refuser ces usages limite la collecte au-delà des réglages techniques.