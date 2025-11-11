tux.le.vrai

avec mon tel, je peux indiquer au GPS une localisation fictive, par exemple sur la banquise, ou dans les iles Féroé …

c’est très simple.

En outre, toutes les remontées d’info vers les applis sont bloquées.

En outre, les applis installées par défaut sont Clean,

(même si je peux installer celles de mon choix)

et tout celà c’est enfantin pour en profiter,

Il suffit d’aller voir par ici

Qu’est ce que je suis tranquille depuis que j’ai ce téléphone.