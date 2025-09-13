La notification prend la forme d’une petite pastille à gauche de la barre de statut, accompagnée d’une flèche indiquant la direction à emprunter. Sur l’écran de verrouillage et en haut du tiroir de navigation, une carte plus détaillée présente divers détails. On y trouve l’itinéraire en cours, le temps d’arrivée estimé, ainsi qu’un raccourci pour revenir rapidement à l’application Google Maps ou mettre fin à la navigation.