Qui n'a jamais galéré avec Google Maps ? L'obligation d'avoir le smartphone déverrouillé en permanence n'est pas du goût de tous. Google va enfin corriger ça avec une mise à jour qui débarquera sur les téléphones Samsung et Google Pixel en priorité.
Google Maps sur Android pourrait bientôt intégrer une fonction visant à faciliter la navigation en temps réel. Baptisée "Live Updates", cette option permet aux utilisateurs de suivre leur itinéraire directement depuis la barre de statut ou l’écran de verrouillage. Ce, sans avoir à garder l’application ouverte en permanence. Une fonctionnalité bien pratique déjà disponible sur iOS depuis des années.
Une navigation plus simple et accessible
Des utilisateurs de smartphones Pixel et Samsung participant au programme bêta d’Android 16 QPR2 Beta 2 ont récemment remarqué l’apparition de notifications Live Updates pour Google Maps.
Ces alertes, similaires aux Live Activities d’iOS, s’affichent sous forme d’icônes ou d’indicateurs de progression dans la barre de statut, en haut de l’écran. En déverrouillant l’appareil ou en ouvrant le centre de notifications, l’utilisateur peut consulter la direction à suivre, ainsi qu’une estimation du temps restant pour atteindre sa destination.
La notification prend la forme d’une petite pastille à gauche de la barre de statut, accompagnée d’une flèche indiquant la direction à emprunter. Sur l’écran de verrouillage et en haut du tiroir de navigation, une carte plus détaillée présente divers détails. On y trouve l’itinéraire en cours, le temps d’arrivée estimé, ainsi qu’un raccourci pour revenir rapidement à l’application Google Maps ou mettre fin à la navigation.
Une fonctionnalité encore en bêta test
Pour l’instant, cette fonction n’est disponible que pour un nombre restreint d’utilisateurs, principalement ceux ayant installé la version bêta d’Android 16 QPR2 Beta 2. Google n’a pas encore annoncé de date officielle pour son déploiement général. Certains analystes estiment qu’elle pourrait être disponible dans la prochaine mise à jour des Google Pixel de décembre.
La version stable d’Android 16 QPR1, attendue d’ici à la fin du mois de septembre, permettra aux participants du programme bêta de quitter ce dernier sans réinitialiser leur appareil. En revanche, ceux ayant déjà installé la version QPR2 Beta devront attendre décembre pour revenir à une version stable sans perdre leurs données.