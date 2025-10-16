La sortie d'Android 16 QPR2 Beta 3 marque l'ultime étape avant le déploiement de la mise à jour trimestrielle de décembre 2025 pour les téléphones Pixel. Cette version se concentre sur la correction de nombreux défauts et intègre des ajustements d'interface discrets mais attendus.
La deuxième mise à jour trimestrielle d'Android 16 est attendue pour décembre prochain avec un arsenal de nouvelles fonctionnalités destinées aux appareils Pixel. Déployée sur l'ensemble des Pixel compatibles, du Pixel 6 à la série Pixel 10, cette troisième bêta se concentre davantage sur la correction de bugs que sur l'ajout massif de nouvelles fonctionnalités. Le build BP41.250916.009 intègre le correctif de sécurité d'octobre 2025 et marque la dernière étape de stabilité de la plateforme avant la version finale.
Android 16 : les principaux correctifs de QPR2 Beta 3
La firme de Mountain View insiste sur la fiabilité de cette version, centrée sur la correction de nombreux dysfonctionnements observés dans les précédentes itérations. Parmi les correctifs notables : les mises à jour du système Google Play qui échouaient chez certains utilisateurs, des icônes grises sur l’écran d’accueil, ou encore des problèmes de routage audio Bluetooth lors des appels. D’autres anomalies ont été résolues, comme la mauvaise coloration de l’icône Wallet sur l’écran de verrouillage, la surconsommation CPU du lanceur sur les modèles pliables, ou encore les artéfacts arc-en-ciel sur les images 50 MP prises avec les objectifs ultra grand-angle ou téléobjectif.
Les utilisateurs de Pixel Fold et d’autres modèles haut de gamme devraient également constater une amélioration de la fluidité générale de leur smartphone. Plusieurs bugs entraînant un gel d’écran, des plantages inopinés ou une interface non réactive ont été corrigés. Google encourage d’ailleurs les testeurs à signaler tout problème via l’application Android Beta Feedback ou les paramètres rapides, cela afin de pouvoir délivrer rapidement les correctifs nécessaires.
Modifications de l’interface et de l’écran de verrouillage
Côté interface, Android 16 QPR2 Beta 3 affine davantage le design Material 3 Expressive introduit cette année. L’écran de verrouillage bénéficie d’une animation inédite : lorsque l’on touche l’horloge, celle-ci effectue un léger mouvement d’oscillation avant de reprendre sa position initiale. Si toutes les autres options d’horloge ont disparu dans l’application Fond d’écran et style, il semble qu'il s'agisse que d'un simple bug selon ce qui est rapporté du site Android Authority.
Un autre bug empêchant l'affichage du lecteur multimédia sur l'écran de verrouillage, repéré lors de la précédente bêta, a été discrètement corrigé. Le sélecteur de photos hérite d'une barre de défilement temporel permettant d'accéder rapidement à un mois spécifique dans la galerie média, ainsi que d'une fonction de recherche vocale. De plus, le menu contextuel des applications, accessible par appui prolongé sur une icône depuis l'écran d'accueil, affiche dorénavant des boutons + à côté de chaque raccourci.
Des nouveautés pour l’accessibilité et l’écran de verrouillage
Des changements dans les réglages ont également été introduits avec cette mise à jour. Les widgets de l'écran de verrouillage voient certaines options de personnalisation disparaître, notamment le réglage « Quand afficher automatiquement », qui permettait de contrôler l'affichage du panneau de widgets pendant la charge ou lorsque le téléphone était à la verticale. De plus, le réglage d'activation des widgets sur l'écran de verrouillage a été transformé en un nouveau sous-menu illustré, affichant explicitement l'étiquette « Beta » ainsi qu'un avertissement : « Toute personne peut visualiser les widgets que vous ajoutez à l'écran de verrouillage ».
Enfin, une nouvelle option d'accessibilité nommée « Réduire les effets de flou » a été ajoutée dans les paramètres d'accessibilité, section « Couleur et mouvement ». Celle-ci rend les arrière-plans et les panneaux plus faciles à voir en désactivant le flou d'arrière-plan dans diverses zones comme les paramètres rapides et le tiroir d'applications. Les utilisateurs les plus curieux peuvent déjà installer cette bêta sur leur appareil. Les autres devront patienter encore quelques semaines avant de profiter de la version stable d’Android 16 QPR2.
