La firme de Mountain View insiste sur la fiabilité de cette version, centrée sur la correction de nombreux dysfonctionnements observés dans les précédentes itérations. Parmi les correctifs notables : les mises à jour du système Google Play qui échouaient chez certains utilisateurs, des icônes grises sur l’écran d’accueil, ou encore des problèmes de routage audio Bluetooth lors des appels. D’autres anomalies ont été résolues, comme la mauvaise coloration de l’icône Wallet sur l’écran de verrouillage, la surconsommation CPU du lanceur sur les modèles pliables, ou encore les artéfacts arc-en-ciel sur les images 50 MP prises avec les objectifs ultra grand-angle ou téléobjectif.

Les utilisateurs de Pixel Fold et d’autres modèles haut de gamme devraient également constater une amélioration de la fluidité générale de leur smartphone. Plusieurs bugs entraînant un gel d’écran, des plantages inopinés ou une interface non réactive ont été corrigés. Google encourage d’ailleurs les testeurs à signaler tout problème via l’application Android Beta Feedback ou les paramètres rapides, cela afin de pouvoir délivrer rapidement les correctifs nécessaires.