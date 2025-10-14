Le bouton déclencheur, auparavant accompagné de boutons circulaires de chaque côté, adopte désormais un cercle plein entouré d’un anneau transparent. Le bouton à gauche, qui permet de prévisualiser la dernière photo, propose une toute nouvelle animation. À droite, l'icône de basculement entre la caméra frontale et dorsale conserve ses deux flèches circulaires, bien qu’elle change d’écrin.

Vous remarquerez sur les images ci-dessous que les polices affichées ont également été agrandies, notamment celles indiquant les niveaux de zoom optique (.5x, 1x, 2x et 5x) utilisées avec le téléobjectif périscopique, facilitant ainsi la lecture des réglages.