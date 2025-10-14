Google déploie la version 10.1 de son application appareil photo pour les anciens téléphones Pixel, intégrant la refonte Material 3 Expressive. La mise à jour offre également plusieurs ajustements de l'interface et délivre des fonctionnalités jusqu'alors exclusives aux derniers smartphones de la marque.
La version 10 de l’application Pixel Camera a été lancée avec les smartphones de la gamme Pixel 10, introduisant le redesign Material 3 Expressive. Aujourd’hui, le géant de Mountain View étend ces changements aux modèles plus anciens avec la version 10.1, une mise à jour de 1,47 Go qui apporte à la fois des ajustements esthétiques et fonctionnels.
Pixel : quelques changements pour l'application appareil photo
Le bouton déclencheur, auparavant accompagné de boutons circulaires de chaque côté, adopte désormais un cercle plein entouré d’un anneau transparent. Le bouton à gauche, qui permet de prévisualiser la dernière photo, propose une toute nouvelle animation. À droite, l'icône de basculement entre la caméra frontale et dorsale conserve ses deux flèches circulaires, bien qu’elle change d’écrin.
Vous remarquerez sur les images ci-dessous que les polices affichées ont également été agrandies, notamment celles indiquant les niveaux de zoom optique (.5x, 1x, 2x et 5x) utilisées avec le téléobjectif périscopique, facilitant ainsi la lecture des réglages.
Google étend une fonctionnalité du Pixel 10 à d'anciens smartphones
L'avertissement relatif à l'objectif sale, baptisé « Show dirty lens warning » (« Afficher l'avertissement d'objectif sale » en bon français), a été conservé dans cette mise à jour. Celui notifie l'utilisateur lorsque l’objectif est trop sale pour obtenir une photo de qualité, l'invitant alors à essuyer l'objectif.
Bonne nouvelle pour les propriétaires de certains modèles de téléphones Pixel : l'ajustement automatique de la cadence d'images entre 60 et 30 images par seconde visant à optimiser l'enregistrement vidéo, auparavant réservé à la gamme Pixel 10, se déploie désormais sur les Pixel 8 Pro et la série Pixel 9. La version 10.1 de l'application Appareil photo peut être téléchargée dès maintenant sur le Google Play Store.
