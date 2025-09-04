La mise à jour de sécurité de septembre 2025 apporte une série de correctifs majeurs aux smartphones Google Pixel, avec des améliorations notables sur la stabilité système et l'affichage de la santé de la batterie. Cette version corrige également des problèmes d'écran noir persistants sur les derniers modèles et optimise les performances des empreintes digitales.
- La mise à jour de septembre 2025 pour les smartphones Google Pixel améliore la stabilité système et l'affichage de la santé de la batterie.
- Elle corrige des problèmes d'écran noir sur les Pixel 10 et optimise la réactivité des empreintes digitales et de l'interface.
- Android 16 QPR1 apporte des améliorations visuelles et fonctionnelles, rendant la navigation plus fluide et prévisible.
Depuis le 3 septembre, le correctif atteint les Pixel 6 et modèles ultérieurs, accompagné d’Android 16 QPR1 et du Pixel Drop de rentrée. Le nouvel habillage Material 3 Expressive affine l’interface, tandis que le bulletin de sécurité de septembre détaille la liste complète des corrections.
Des correctifs ciblés pour résoudre les dysfonctionnements majeurs
La mise à jour cible : l’affichage de la santé de batterie, la stabilité de l’interface, la fiabilité de la biométrie et la cohérence de la connectivité. Android 16 QPR1, livré en parallèle, apporte une couche de maintenance trimestrielle et les raffinements visuels de Material 3 Expressive, déjà déployés sur les Pixel 6 et au-delà. Dans le sillage du Pixel Drop, tous les modèles concernés reçoivent des correctifs transverses : crashs éliminés, transitions fluidifiées et réactivité tactile améliorée. Le patch mensuel vise toute la gamme jusqu’aux jeunes Pixel 10.
La série Pixel 10 devait se rattraper après les plaintes d’écrans noirs lors de chargements web. La mise à jour met fin à ces symptômes. Les correctifs améliorent les transitions d’interface et l’affichage, tout en renforçant la gestion graphique sous-jacente. Le système gagne en robustesse : clavier plus réactif, bouton d’alimentation enfin stable avec Android Auto en charge USB-C, arrêts inopinés éliminés. Ces ajustements rendent la navigation quotidienne plus prévisible, surtout en multitâche.
L’écran Santé de la batterie introduit récemment affiche désormais des valeurs cohérentes et mises à jour en temps réel, aidant à planifier le remplacement de la batterie quand nécessaire. La reconnaissance d’empreintes digitales se montre plus rapide, tandis que la qualité audio des appels et la stabilité réseau profitent d’optimisations ciblées.
Source : Google