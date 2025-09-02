En effet, plusieurs utilisateurs rapportent que l'écran de leur nouveau smartphone affiche un effet étrange, décrit comme de la « neige colorée ». Concrètement, l'écran de leur Pixel 10 se couvre soudainement d'un voile de pixels multicolores, à la manière de ce que l'on pouvait voir sur les anciennes télévisions mais en version lumineuse et colorée.