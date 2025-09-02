Seulement quelques jours après sa sortie, le Google Pixel 10 fait parler de lui en raison d'un problème d'écran. Une mauvaise pub dont la firme de Mountain View se serait sûrement bien passée.
- Le Google Pixel 10, lancé le 28 août, rencontre des problèmes d'écran dès sa sortie.
- Des utilisateurs signalent un effet de "neige colorée" sur l'écran, semblable à des anciens téléviseurs.
- Les bugs semblent liés à des problèmes logiciels plutôt qu'à un défaut matériel, mais l'incertitude persiste.
Annoncés le 20 août dernier, les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold sont disponibles depuis le 28 août dernier. Car l'entreprise a souhaité avancer la date de sortie habituelle de ses fleurons afin de mieux se positionner par rapport à Apple, dont les nouveaux iPhone seront présentés dans quelques jours.
Avec un intégration de l'intelligence artificielle (IA) approfondie, les smartphones de Google disposent aussi d'écrans plus lumineux que leurs prédécesseurs. Mais malheureusement pour la marque, ils semblent aussi présenter quelques défaillances.
Problème d'affichage
En effet, plusieurs utilisateurs rapportent que l'écran de leur nouveau smartphone affiche un effet étrange, décrit comme de la « neige colorée ». Concrètement, l'écran de leur Pixel 10 se couvre soudainement d'un voile de pixels multicolores, à la manière de ce que l'on pouvait voir sur les anciennes télévisions mais en version lumineuse et colorée.
Dans la plupart des cas, le téléphone continue de fonctionner en arrière-plan : l'écran réagit encore au toucher et les menus semblent actifs, même si l'image reste masquée par cette mosaïque parasite. Un phénomène qui laisse penser à un problème logiciel, probablement lié aux pilotes graphiques du processeur Tensor plutôt qu'à un défaut matériel généralisé.
D'ailleurs, ces bugs ne seraient pas systématiques et disparaissent parfois d’eux-mêmes. Mais l’incertitude demeure, et certains craignent un défaut plus profond.
Une mise à jour devrait suffire
Google n'est pas restée silencieuse face à ces signalements. Son équipe de support a déjà pris contact avec les utilisateurs concernés sur Reddit, afin de collecter davantage d'informations. Si le dysfonctionnement se confirme effectivement comme un problème logiciel, une simple mise à jour pourrait suffire.
Une nouvelle fois, le lancement d’un Pixel s’accompagne donc de petits couacs techniques, qui pourraient affecter la confiance des acheteurs. À noter que ce type de déconvenues n'est pas exclusif à Google. En 2023, Apple s'est retrouvée sous le feu des critiques lorsque l'iPhone 15 Pro a connu d'importants problèmes de surchauffe dès sa sortie, résolus grâce à une actualisation logicielle.