Google déploie une nouvelle vague de mises à jour système pour Android, centrée sur les services Google Play et le Play Store. Ces modifications concernent la gestion des comptes, la protection des contenus sensibles et l'interface utilisateur sur l'ensemble des appareils Android.
Comme chaque mois, le géant de Mountain View publie ses notes de version système qui détaillent les évolutions apportées aux services Google Play, au Play Store et aux mises à jour système. Cette mouture d'octobre 2025 concerne non seulement les smartphones et tablettes Android, mais également Wear OS, Google TV, Android TV, Android Auto et PC.
Google déploie sa mise à jour d'octobre 2025 : meilleure gestion des comptes et sécurité renforcée
Les services Google Play (v25.39) introduisent plusieurs améliorations pour les utilisateurs de smartphones. La fonction Quick Start devient compatible avec les comptes supervisés, permettant une configuration facilitée des appareils pour les profils sous contrôle parental. L'interface liée à la supervision bénéficie de thèmes actualisés, tandis que la photo de profil arbore à présent un nouveau design.
Du côté de la sécurité, Google Messages intègre un important changement pour la fonction Avertissements de contenus sensibles. Celle-ci permet de détecter et flouter automatiquement les éléments vidéos contenant de la nudité et doit être activée manuellement depuis les paramètres de l'appli. Cette fonction était en réalité déjà présente depuis le début d'année, mais ne concernait jusqu'alors que les images. Le mode Ne pas déranger en conduite profite également d'améliorations afin de peaufiner l'expérience utilisateur.
Les développeurs ne sont pas oubliés avec de nouvelles fonctionnalités destinées aux applications Google et tierces, facilitant la gestion des comptes et les processus liés à la sécurité et à la confidentialité.
Quelles nouveautés pour le Google Play Store ?
La dernière mise à jour du Google Play Store (v48.3), elle aussi datée du 6 octobre 2025, se concentre principalement sur l'aspect visuel. Les notifications de Google Play Protect, le système de protection intégré à Android, arborent désormais de nouvelles icônes. Notez que cette modification concerne l'ensemble de l'écosystème Android : Auto, PC, téléphones, TV ainsi que les montres connectées sous Wear OS. Il s'agit d'une harmonisation esthétique qui touche tous les types d'appareils relatifs à l'écosystème Google.
Vous l'aurez bien compris : pas de changements de grande ampleur suite à la publication de la dernière mise à jour, mais quelques réajustements visant essentiellement à renfoncer la stabilité et la sécurité des services Google.