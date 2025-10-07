Les services Google Play (v25.39) introduisent plusieurs améliorations pour les utilisateurs de smartphones. La fonction Quick Start devient compatible avec les comptes supervisés, permettant une configuration facilitée des appareils pour les profils sous contrôle parental. L'interface liée à la supervision bénéficie de thèmes actualisés, tandis que la photo de profil arbore à présent un nouveau design.

Du côté de la sécurité, Google Messages intègre un important changement pour la fonction Avertissements de contenus sensibles. Celle-ci permet de détecter et flouter automatiquement les éléments vidéos contenant de la nudité et doit être activée manuellement depuis les paramètres de l'appli. Cette fonction était en réalité déjà présente depuis le début d'année, mais ne concernait jusqu'alors que les images. Le mode Ne pas déranger en conduite profite également d'améliorations afin de peaufiner l'expérience utilisateur.

Les développeurs ne sont pas oubliés avec de nouvelles fonctionnalités destinées aux applications Google et tierces, facilitant la gestion des comptes et les processus liés à la sécurité et à la confidentialité.