Dans un billet de blog publié en début de semaine, Google a confirmé l'intégration de ces deux outils à son système automobile. Concernant la fonction de filtrage, la société précise que « pour vous assurer de ne décrocher que lorsque c'est important, Android Auto permet désormais à votre téléphone de filtrer les appels en voiture ».

Cette fonction, qui est vraisemblablement en cours de déploiement, permet d'interroger les contacts inconnus sur leur identité et le motif de leur appel. Les informations recueillies sont ensuite transmises au conducteur, qui peut alors choisir d'accepter ou de refuser la communication sans avoir à décrocher. En d'autres termes, ce système évite aux utilisateurs de perdre du temps avec des appels inutiles pendant la conduite.