Google déploie deux fonctionnalités issues de ses smartphones Pixel vers Android Auto : le filtrage d'appels et la prise de notes automatique. Ces ajouts visent à faciliter la gestion des communications téléphoniques au volant.
Le géant de Mountain View vient d'annoncer l'arrivée de Call Screen et Call Notes sur Android Auto. La première fonction permet de trier les appels indésirables, tandis que la seconde génère automatiquement un résumé des conversations téléphoniques. Ces différents ajouts visent à renforcer les capacités de communication d'Android Auto et à transposer davantage l'expérience des Pixel vers l'environnement automobile.
Le filtrage d'appels des Pixel débarque sur Android Auto
Dans un billet de blog publié en début de semaine, Google a confirmé l'intégration de ces deux outils à son système automobile. Concernant la fonction de filtrage, la société précise que « pour vous assurer de ne décrocher que lorsque c'est important, Android Auto permet désormais à votre téléphone de filtrer les appels en voiture ».
Cette fonction, qui est vraisemblablement en cours de déploiement, permet d'interroger les contacts inconnus sur leur identité et le motif de leur appel. Les informations recueillies sont ensuite transmises au conducteur, qui peut alors choisir d'accepter ou de refuser la communication sans avoir à décrocher. En d'autres termes, ce système évite aux utilisateurs de perdre du temps avec des appels inutiles pendant la conduite.
Les notes de conversation automatiques débarqueront en fin d'année
La seconde nouveauté, Call Notes, ne dispose pas encore de calendrier de lancement précis. Google indique simplement : « Et si vous devez répondre à un appel, mais que vous ne pouvez pas noter les messages importants, nous ajouterons également les Notes d'appel à Android Auto plus tard cette année ». Apparue initialement sur la gamme Pixel 9, cette fonction produit une synthèse textuelle des échanges téléphoniques. Elle s'avère particulièrement adaptée aux appels professionnels en voiture, puisqu'elle note automatiquement les éléments essentiels de la conversation.
Pour l'heure, notez que cette fonctionnalité n'a pas encore été déployée en France. Il faudra donc certainement s'armer de patience avant de pouvoir en profiter. Les utilisateurs localisés aux États-Unis ou encore au Canada seront quant à eux certainement ravis d'apprendre que cette fonctionnalité fera son arrivée d'ici à la fin de l'année.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !