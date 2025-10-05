Des traces logicielles évoquent une bande de base « a900a » et un chargeur d'amorçage « spacecraft », éléments corrélés aux prototypes du Tensor G6. Le M90 prévoit aussi la connectivité satellite qu'on retrouve déjà sur l'iPhone depuis quelques années, utile pour les appels d'urgence hors couverture terrestre.

Ce basculement romprait avec les modulateurs Samsung Exynos 5400i des Pixel 9 et 10, lesquels ont déjà atténué les problèmes de chauffe observés par le passé. L'objectif serait d'aller plus loin en stabilisant les débits et en réduisant la dépense énergétique radio, deux facteurs déterminants pour l'expérience utilisateur.