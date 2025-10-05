Le Pixel 11 pourrait abandonner les composants radio Samsung au profit d'un modem 5G signé MediaTek, promesse de débits supérieurs et d'une consommation électrique mieux maîtrisée.
Le Pixel 10 vient à peine de sortir que les premières fuites sur son successeur se cristallisent autour d'un changement majeur de connectivité. Des essais internes révèleraient l'adoption du MediaTek M90 associé au futur Tensor G6, avec des identifiants système concordants. Le lancement reste prévu pour 2026, dans le calendrier habituel de la gamme.
Un nouveau circuit radio
Le cœur de la rumeur tient au MediaTek M90, modulateur 5G annoncé avec des pointes à 12 Gb/s en téléchargement, le support simultané des bandes sub-6 et ondes millimétriques, et la gestion de deux SIM 5G actives en parallèle. Ce composant embarque des modèles d'intelligence artificielle pour optimiser consommation et performance radio en temps réel, précisément là où Google doit progresser.
Des traces logicielles évoquent une bande de base « a900a » et un chargeur d'amorçage « spacecraft », éléments corrélés aux prototypes du Tensor G6. Le M90 prévoit aussi la connectivité satellite qu'on retrouve déjà sur l'iPhone depuis quelques années, utile pour les appels d'urgence hors couverture terrestre.
Ce basculement romprait avec les modulateurs Samsung Exynos 5400i des Pixel 9 et 10, lesquels ont déjà atténué les problèmes de chauffe observés par le passé. L'objectif serait d'aller plus loin en stabilisant les débits et en réduisant la dépense énergétique radio, deux facteurs déterminants pour l'expérience utilisateur.
Vitesse et autonomie décuplées
Sur le papier, le M90 annonce jusqu'à 12 Gb/s en descente et une hausse de 20% en montée, de quoi accélérer téléchargements, jeux en ligne et partage de connexion. Côté endurance, MediaTek met en avant des modèles IA dédiés et une baisse mesurée de la consommation moyenne, ce qui se traduit potentiellement par plusieurs points gagnés sur l'autonomie en usage mixte.
Ces promesses s'additionneraient aux progrès du silicium principal : le Tensor G6, attendu sur un procédé TSMC N3P, vise une meilleure efficacité énergétique que la génération précédente. Le tandem modem et SoC, plus efficient, devrait mécaniquement réduire la chauffe et stabiliser les performances soutenues.
La prudence s'impose toutefois : une rumeur similaire d'abandon du modem Samsung circulait déjà pour le Pixel 10 et n'a finalement pas abouti. Le passage au M90 reste donc conditionné à la validation interne et à l'industrialisation, étapes où les choix peuvent évoluer jusqu'à tard dans le cycle produit.
