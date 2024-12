Jusqu'aux Pixel 9 et Pixel 9 Pro, Google utilisait une puce Google Tensor associée à un modem Samsung Exynos, réputé plus facile à intégrer à la plateforme du moteur de recherche, mais les choses pourraient changer en 2025 avec le Pixel 10. La marque aurait réalisé plusieurs prototypes et analyserait les performances apportées par les deux autres constructeurs de modems que sont Qualcomm et MediaTek.

La première option choisie par Google aurait été de se tourner vers un modem Qualcomm X75. Cette puce 5G, réputée pour ses performances, est notamment utilisée aujourd'hui par Apple pour équiper les différents modèles d'iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Google aurait pourtant reculé, et se serait tourné vers l'un des tout derniers composants conçus par MediaTek.