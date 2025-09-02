Avec presque neuf mois d'avance, des détails commencent déjà à émerger sur le futur smartphone milieu de gamme de Google. Les Pixel 10 à peine sortis du four que l'heure est aux prédictions concernant le Pixel 10a, lequel est attendu au printemps prochain.
- Le Pixel 10a pourrait recycler la puce Tensor G4, contrairement à la tendance habituelle de Google.
- Cette stratégie viserait à maîtriser les coûts de production face à la hausse des prix globaux.
- La puce Tensor G5 n'apporte que peu d'améliorations, laissant planer des doutes sur les nouveautés matérielles du Pixel 10a.
Toujours très populaire, la gamme « a » de Google représente souvent le meilleur des mondes pour les consommateurs : des smartphones abordables, bien conçus et longtemps mis à jour, qui ne demandent pas trop de concessions techniques par rapport aux modèles haut de gamme. Mais, d'après le divulgâcheur Mystic Leaks, cité par 9to5Google, le prochain modèle en comptera une de plus.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
Comme un air de déjà-vu
C'est d'usage depuis maintenant des années : les Pixel « a » reprennent la puce des modèles lancés quelques mois plus tôt. Tous les Pixel 8, y compris les 8a, tournaient sous la puce Tensor G3, et tous les Pixel 9 adoptaient la Tensor G4. Seulement, il se pourrait bien que Google se détache de cette habitude. Autant l'écrire : les Pixel 10a pourrait bien recycler la Tensor G4, alors même que les Pixel 10 embarquent la nouvelle G5.
Pour quelle raison ? Si rien n'est encore officiel, on peut sans mal imaginer que la maîtrise des coûts est l'argument principal. Au vu du contexte économique mondial, et avec l'instauration de la nouvelle politique douanière des États-Unis, produire à l'étranger coûte plus cher pour les entreprises américains. Et, celles-là ont alors deux possibilités : absorber le surcoût au risque de faire faire la grimace aux actionnaires, ou augmenter les prix, et risquer de décevoir la clientèle, qui serait alors susceptible de bouder le produit.
C'est ainsi qu'une troisième voie semble alors à l'étude : en recyclant les puces Tensor G4, Google ne ferait pas exploser le prix de production de ses Pixel 10a. Et, si les astres s'alignent, les Pixel 10a pourraient alors être vendus à 549€, comme les deux précédentes générations.
Google a-t-il encore des choses à proposer sur le hardware ?
Ce qui nous amène au sujet principal de cette actualité : est-ce que c'est grave ? M'est avis que non — d'autant qu'on fait confiance à Google pour enrober convenablement ce recyclage s'il a lieu. On se rappelle qu'Apple avait fait la même chose avec les iPhone 15 : ceux-là embarquaient la même puce A16 Bionic que la génération précédente, laissant aux iPhone 15 Pro la primeur d'une puce nouvelle génération.
Le fait est que, d'après mes tests des Pixel 10 et Pixel 10 Pro, la puce Tensor G5 fait très, très peu de progrès en termes de performances. Google ne s'en cache pas : l'essentiel des nouveautés concerne la vitesse d'exécution de l'intelligence artificielle locale. En termes de fluidité et de confort de navigation au quotidien, je n'ai constaté absolument aucune différence entre le Pixel 9a et le Pixel 10.
Seulement, que pourra bien proposer le futur Pixel 10a, s'il fait l'impasse sur la puce dernière génération de Google ? En fait, la question est même de savoir si Google a encore quoi que ce soit à proposer en termes de hardware, à l'heure où l'IA semble occuper toutes ses pensées ? Réponse en début d'année prochaine.