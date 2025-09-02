Pour quelle raison ? Si rien n'est encore officiel, on peut sans mal imaginer que la maîtrise des coûts est l'argument principal. Au vu du contexte économique mondial, et avec l'instauration de la nouvelle politique douanière des États-Unis, produire à l'étranger coûte plus cher pour les entreprises américains. Et, celles-là ont alors deux possibilités : absorber le surcoût au risque de faire faire la grimace aux actionnaires, ou augmenter les prix, et risquer de décevoir la clientèle, qui serait alors susceptible de bouder le produit.