Android Auto vous accompagne sur la route tous les jours mais êtes vous sûrs d'en avoir fait le tour ? On vous présente 5 fonctionnalités que vous aviez peut-être manquées.
Android Auto reste très apprécié, et ce, même si le service rencontre ces derniers temps quelques soucis techniques : affichage perturbé, problèmes de connexion avec les Pixel 10, bugs audio et autres. Vous utilisez régulièrement cette application et vous voulez l'utiliser comme un pro ? Voici 5 fonctions à tester d'urgence pour améliorer votre expérience.
1. Mettez en place des routines
Les routines permettent d'utiliser Google Assistant pour lancer plusieurs apps sur Android Auto, et ce, avec une seule commande vocale. Pour en créer une, ouvrez votre téléphone, dites « Hey Google, ouvre les paramètres de l'Assistant ». Cliquez sur la section « Routines » puis sur « Nouvelle routine ». Vous pourrez ainsi configurer un déclencheur et une ou plusieurs actions, que vous pourrez lancer depuis Android Auto.
2. Affichez plusieurs apps en même temps
Vous voulez afficher plusieurs applications simultanément dans Android Auto ? Rien de plus simple : trouvez l'icône multi-fenêtres du service en bas à gauche de l'écran. En cliquant dessus, vous activerez l'affichage « Coolwalk » et pourrez passer en mode écran partagé.
3. Utilisez les commandes vocales
Cliquer à tout-va alors que vous conduisez n'est pas très prudent. Pour éviter cela, vous pouvez activer Google Assistant en disant « Hey Google ». Vous n'aurez plus qu'à demander à Android Auto ce dont vous avez besoin : passer un appel, lire un message, vous informer sur le trafic, jouer un morceau et bien d'autres.
4. Évitez les distractions
Vous recevez de nombreux messages ? Afin de rester concentré sur la route, bloquez les notifications dans Android Auto. Pour cela, lancez l'app sur votre téléphone puis désactivez l'option « Affichez les notifications des messages » et « Afficher les conversations de groupe » pour rouler en toute tranquillité.
5. Revenez rapidement à l'interface d'infos de votre auto
Avez vous remarqué un petit bouton en forme de flèche descendante sur Android Auto ? Placé en haut à gauche, juste au-dessus de l'horloge et de l'indicateur de batterie, ce raccourci (visible sur certains véhicules uniquement) vous permet d'accéder en un seul clic à l'interface principale de votre automobile. Gain de temps assuré !