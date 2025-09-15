Les routines permettent d'utiliser Google Assistant pour lancer plusieurs apps sur Android Auto, et ce, avec une seule commande vocale. Pour en créer une, ouvrez votre téléphone, dites « Hey Google, ouvre les paramètres de l'Assistant ». Cliquez sur la section « Routines » puis sur « Nouvelle routine ». Vous pourrez ainsi configurer un déclencheur et une ou plusieurs actions, que vous pourrez lancer depuis Android Auto.