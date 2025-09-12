Mais que se passe-t-il avec Android Auto ? Le service enchaîne les bugs ces derniers temps et le plus récent rend quasi impossible la lecture de musique.
- Android Auto rencontre de nombreux bugs, rendant difficile l'écoute de musique en voiture.
- Une mise à jour de Google Maps est identifiée comme la cause principale des dysfonctionnements d'Android Auto.
- Les utilisateurs trouvent des solutions temporaires, comme désactiver la géolocalisation sur Google Maps.
Pourtant réputée pour la qualité de ses services, l'application Android Auto fait des siennes depuis quelques semaines. En août, l'affichage semblait défaillant et proposait un rendu délavé. À peine quelques jours, plus tard, un bug empêchait Android Auto de fonctionner à l'approche des péages. Peu avant la rentrée, rebelote, le service avait du mal à se connecter aux nouveaux Google Pixel 10.
Hélas, la série noire ne semble pas prête de s'arrêter : un nouveau dysfonctionnement vient, en effet, d'être repéré.
Google Maps ferait bugger Android Auto
Cette semaine, plusieurs utilisateurs ont remarqué que la musique saccadait lorsqu'on la lançait sur Android Auto. Si beaucoup ont noté que le problème survenait lors d'une connexion sans fil, d'autres ont rapporté les mêmes soucis en utilisant un câble. Tous ont eu beaucoup de mal à profiter de leurs morceaux tant les coupures de son étaient fréquentes.
Vous vous en doutez, les discussions vont bon train sur Reddit. Un utilisateur semble cependant avoir trouvé la cause du bug et a partagé ses découvertes sur la plateforme : une mise à jour de Google Maps (la version 25.34.05.796159725, plus précisément) semble être la fautive. Poussée le 27 août dernier, elle a été rapidement remplacée par une autre version qui a mis fin au problème. Hélas, le 8 septembre dernier, un nouveau déploiement 25.36.02.800913331) a à nouveau fait bugger Android Auto.
Une solution de fortune trouvée en attendant le correctif
Le souci semble survenir quel que soit la marque de l'appareil connecté à Android Auto. Si Google a été informé du dysfonctionnement, le géant de la Tech ne semble pas encore avoir trouvé une solution pour y mettre fin de manière définitive. Aucune information officielle n'a, pour l'heure, été partagée afin de proposer une solution temporaire.
Qu'à cela ne tienne les utilisateurs ont de la ressource. L'un d'eux a, par exemple, réussi à bloquer le bug en désactivant la géolocalisation sur Google Maps. D'autres ont remarqué qu'ils pouvaient toujours écouter normalement leur musique en voiture s'ils privilégiaient le streaming Bluetooth.
Mais toutes ces solutions ne sont, malheureusement, que des rustines et on espère que Google réglera rapidement la situation.