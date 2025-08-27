CarPlay et Android Auto se coupent aux péages français. Les signaux radio des portiques interfèrent avec le Wi-Fi des voitures et interrompent musique et navigation.
Sur l’autoroute, la musique s’arrête, la navigation disparaît et parfois l’écran devient noir. BMW, Renault, Mercedes, Peugeot et Audi signalent tous ce phénomène. Les portiques envoient des signaux puissants dans la bande 5,795 à 5,815 GHz, utilisée par le Wi-Fi 5 GHz pour CarPlay et Android Auto. L’ANFR précise que cette bande sert aux systèmes de transport intelligent et que le Wi-Fi des appareils connectés se trouve en concurrence avec ces signaux.
Quand le Wi-Fi et le télépéage se gênent
Le conflit apparaît au moment où le portique communique avec le badge pour lever la barrière. Les signaux saturent la bande, la musique s’interrompt et la navigation disparaît quelques secondes. Après avoir passé le portique, la connexion revient.
Les interruptions touchent toutes les marques et se multiplient quand plusieurs péages se suivent. Les témoignages abondent sur les forums et réseaux sociaux. La bande 5,850–5,925 GHz reste réservée aux applications de transport intelligent et n’autorise aucune cohabitation avec le Wi-Fi grand public. Les discussions européennes et françaises explorent des ajustements possibles, mais le télépéage continue de passer avant toute connexion sans fil. Les radars et tachygraphes doivent aussi recevoir la priorité pour éviter tout incident.
Maintenir CarPlay et Android Auto en fonctionnement
Brancher le smartphone en USB empêche toute coupure. La connexion filaire fonctionne sans interruption aux portiques. Certaines voitures permettent aussi de passer en Wi-Fi 2,4 GHz. Les interférences diminuent et la musique et la navigation continuent leur route, même si le débit reste inférieur au Wi-Fi 5 GHz.
Les signaux des portiques restent puissants pour que les badges déclenchent la levée des barrières. Les réglages des systèmes embarqués limitent les interruptions et aident à traverser les péages sans écran noir prolongé. Les extensions Wi-Fi en extérieur, pour les drones ou usages spécifiques, se limitent à des dispositifs autorisés avec une puissance maximale de 40 mW pour les voitures et 200 mW pour d’autres appareils, selon l’ANFR.
Pour l’automobiliste, faute de grive, on mange des merles : brancher le câble ou basculer en 2,4 GHz suffit pour écouter de la musique ou suivre la navigation soit de quoi au moins franchir les portiques sans interruption, même si le Wi-Fi 5 GHz ne fonctionne pas pleinement.
Certains pays expérimentent des péages basés sur la lecture des plaques d’immatriculation et la détection par caméras. Ces systèmes remplacent les barrières traditionnelles et n’utilisent pas de signaux radio. Au Danemark et aux Pays-Bas, des tronçons autoroutiers appliquent ce type de péage pour les poids lourds, où le paiement se fait automatiquement via l’identification des véhicules.