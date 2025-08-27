Brancher le smartphone en USB empêche toute coupure. La connexion filaire fonctionne sans interruption aux portiques. Certaines voitures permettent aussi de passer en Wi-Fi 2,4 GHz. Les interférences diminuent et la musique et la navigation continuent leur route, même si le débit reste inférieur au Wi-Fi 5 GHz.

Les signaux des portiques restent puissants pour que les badges déclenchent la levée des barrières. Les réglages des systèmes embarqués limitent les interruptions et aident à traverser les péages sans écran noir prolongé. Les extensions Wi-Fi en extérieur, pour les drones ou usages spécifiques, se limitent à des dispositifs autorisés avec une puissance maximale de 40 mW pour les voitures et 200 mW pour d’autres appareils, selon l’ANFR.

Pour l’automobiliste, faute de grive, on mange des merles : brancher le câble ou basculer en 2,4 GHz suffit pour écouter de la musique ou suivre la navigation soit de quoi au moins franchir les portiques sans interruption, même si le Wi-Fi 5 GHz ne fonctionne pas pleinement.

Certains pays expérimentent des péages basés sur la lecture des plaques d’immatriculation et la détection par caméras. Ces systèmes remplacent les barrières traditionnelles et n’utilisent pas de signaux radio. Au Danemark et aux Pays-Bas, des tronçons autoroutiers appliquent ce type de péage pour les poids lourds, où le paiement se fait automatiquement via l’identification des véhicules.