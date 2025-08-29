Selon les utilisateurs concernés, le souci apparaît dès que le smartphone est branché au véhicule. L’écran affiche le logo Android Auto, mais ne va pas plus loin. Dans quelques cas, patienter plusieurs minutes permet de voir l’interface se charger, mais avec des ralentissements notables. L’expérience reste donc loin du confort attendu pour un usage en temps réel.

La musique peut être diffusée en arrière-plan, mais les options de navigation ou de communication restent inaccessibles. Là encore on est loin de l'expérience haut de gamme et fluide vantée par les pontes de Google lors de la présentation de la gamme il y a tout juste une semaine.

Les signalements se multiplient, mais tous les Pixel 10 ne semblent pas touchés. La diversité des systèmes multimédia embarqués dans les voitures peut aussi jouer un rôle, rendant difficile l’identification immédiate de la cause exacte. Ce type de problème est toutefois assez fréquent avec les nouveaux modèles de smartphones, le temps que les mises à jour logicielles viennent corriger les incompatibilités.