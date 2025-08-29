Les premiers acheteurs du Pixel 10 rapportent des difficultés à connecter leur smartphone à Android Auto. L’interface n’apparaît pas correctement sur l’écran du véhicule.
Ça n'aura pas trainé ! Les livraisons de la nouvelle gamme de smartphones Pixel 10 ont à peine commencé que les premiers retours d’utilisateurs mettent en lumière un bug gênant. Plusieurs témoignages publiés sur les forums de Google et sur Reddit décrivent des dysfonctionnements avec Android Auto. Ce problème n'a malheureusement rien d'inédit : il avait déjà été observé lors du lancement du Pixel 9, et même sur certains modèles concurrents comme le Galaxy S25 plus tôt cette année.
Des problèmes de connexion à Android Auto
Selon les utilisateurs concernés, le souci apparaît dès que le smartphone est branché au véhicule. L’écran affiche le logo Android Auto, mais ne va pas plus loin. Dans quelques cas, patienter plusieurs minutes permet de voir l’interface se charger, mais avec des ralentissements notables. L’expérience reste donc loin du confort attendu pour un usage en temps réel.
La musique peut être diffusée en arrière-plan, mais les options de navigation ou de communication restent inaccessibles. Là encore on est loin de l'expérience haut de gamme et fluide vantée par les pontes de Google lors de la présentation de la gamme il y a tout juste une semaine.
Les signalements se multiplient, mais tous les Pixel 10 ne semblent pas touchés. La diversité des systèmes multimédia embarqués dans les voitures peut aussi jouer un rôle, rendant difficile l’identification immédiate de la cause exacte. Ce type de problème est toutefois assez fréquent avec les nouveaux modèles de smartphones, le temps que les mises à jour logicielles viennent corriger les incompatibilités.
Google doit encore fignoler son logiciel
Si Google n’a pas encore communiqué officiellement sur le problème, les précédents laissent penser qu’un correctif sera rapidement déployé. L’an dernier, le premier patch mensuel du Pixel 9 incluait déjà des corrections liées à Android Auto.
Google a frappé fort avec son Pixel 10, une excellente évolution du smartphone comme le souligne notre test publié récemment, mais la peinture semble encore fraiche côté logiciel. Les propriétaires d’un Pixel 10 concernés n’ont donc sans doute qu’à patienter quelques semaines avant de voir la situation s’améliorer. En attendant, les solutions temporaires se limitent à reconnecter le smartphone plusieurs fois ou à laisser l’interface se charger lentement. C'est mieux que rien, mais vivement le correctif.