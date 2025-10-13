La proposition danoise introduit une technologie appelée "scan côté client" (client-side scanning). Contrairement aux méthodes de surveillance traditionnelles qui interceptent les données sur les serveurs, cette technique force directement les appareils des utilisateurs à analyser et signaler les contenus avant même qu'ils soient chiffrés. Concrètement, chaque smartphone ou ordinateur devrait intégrer un logiciel gouvernemental capable d'examiner tous les échanges personnels et professionnels.

Les algorithmes d'intelligence artificielle seraient déployés pour détecter non seulement des contenus illégaux connus, mais aussi des matériels "inconnus" potentiellement liés à l'exploitation sexuelle d'enfants. Donc, finalement, l'idée n'est pas de cibler des contenus spécifiques, mais bel et bien tous les contenus à la recherche des moindres échanges qui peuvent sortir de l'"ordinaire". Bien évidemment, les experts anticipent déjà un nombre élevé de faux positifs qui pourraient d'emblée exposer des conversations privées légitimes.

De plus ce scan ne concernerait que les citoyens ordinaires. Les communications gouvernementales et militaires, elles, échapperaient à cette surveillance automatisée. Car comme chacun sait, les élites, elles, font preuve d'une droiture légendaire.