Bombing_Basta

Quand d’un côté on te dit luter contre le fascisme et de l’autre on lui prépare le terrain avec des lois dignes des pires dictatures…

Seuls les gouvernements et les militaires seraient exemptés de contrôles.

Ben voyons… C’est bien connu que politiques et militaires sont exemplaires et exempts de tout soupçon !

La France en fait, pour rappel, partie

Pas très étonnant vu le virage à droite toute de la macrobousie au pouvoir.

Toujours plus de « sécurité » pour toujours moins de liberté.

Pédophilie et terrorisme, les deux actes d’une pièce de théâtre qu’on ne cesse de nous rejouer.