Le fournisseur allemand de messagerie chiffrée menace de porter l'affaire devant les tribunaux si la loi Chat Control est adoptée. Pour mémoire, cette législation obligerait les entreprises de communication à installer des logiciels gouvernementaux pour scanner tous les messages, photos et fichiers, même chiffrés.
À l'instar de Proton ou de Signal, l'entreprise allemande Tuta hausse le ton face à Chat Control. Ce projet de loi européen vise à amoindrir le chiffrement pour l'ensemble des résidents de l'Union européenne sous le couvert de mieux pouvoir lutter contre le crime organisé. L'entreprise explique n'avoir d'autre choix que de porter l'affaire en justice.
Une Europe fragmentée sur la question
Matthias Pfau, PDG de Tuta Mail, prend la parole sur le blog officiel de l'entreprise et souligne la contradiction majeure dans l'approche européenne de la cybersécurité. D'un côté, l'Allemagne finance le développement d'une solution de stockage utilisant le chiffrement post-quantique, une technologie d'avant-garde conçue pour résister aux attaques orchestrées par les futurs ordinateurs quantiques. De l'autre, les politiciens européens s'apprêtent à voter une loi qui détruirait ce niveau de sécurité avancé.
La version danoise de Chat Control, plus extrême que les propositions précédentes, introduit le concept de "scan côté client". Cette technique force les appareils des utilisateurs à analyser et signaler le contenu avant même qu'il soit chiffré. Concrètement, cela équivaut à installer un logiciel espion sur chaque téléphone, capable de passer au crible tous les échanges, personnels ou professionnels, et de lire les messages avant leur envoi.
La proposition prévoit une exception importante à souligner : les communications gouvernementales et militaires échapperaient à cette surveillance. Pour Matthias Pfau, cette hypocrisie conduira inévitablement à une surveillance de masse comparable à celle observée dans des régimes autoritaires, tout en préservant la confidentialité des autorités.
Le 14 octobre, l'UE devra trancher
Chat Control repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter non pas seulement des contenus illégaux et connus, mais aussi "inconnus". Autant dire que le dispositif risque de générer un nombre important d'erreurs et de faux positifs ; le tout, en exposant potentiellement les conversations privées les plus intimes des citoyens.
Les juristes européens ont déjà averti que cette législation est disproportionnée, illégale et peu susceptible de survivre à un contrôle judiciaire. La Cour constitutionnelle allemande a régulièrement annulé des lois de surveillance disproportionnées, notamment sur la conservation des données, et les experts prédisent un sort similaire pour Chat Control. Le 12 septembre 2025, le Conseil de l’UE se réunira pour discuter à nouveau de ce projet de loi.
Face à cette menace, Tuta Mail a tracé une ligne rouge claire : l'entreprise refuse catégoriquement d'affaiblir son chiffrement ou d'installer des portes dérobées. Si la loi est adoptée le 14 octobre 2025 comme prévu par la présidence danoise du Conseil de l'UE, l'entreprise allemande choisira la voie judiciaire plutôt que la compromission de ses principes de sécurité. On imagine que dans ce cas, Tuta ne sera pas seul et obtiendra le soutien d'entreprises proposant des outils de chiffrement.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction UE
Tuta est un service de messagerie sécurisé particulièrement efficace avec un fort engagement envers la confidentialité des internautes. En revanche, il manque encore cruellement de fonctionnalités et n'accompagne pas l'utilisateur dans sa transition.