Matthias Pfau, PDG de Tuta Mail, prend la parole sur le blog officiel de l'entreprise et souligne la contradiction majeure dans l'approche européenne de la cybersécurité. D'un côté, l'Allemagne finance le développement d'une solution de stockage utilisant le chiffrement post-quantique, une technologie d'avant-garde conçue pour résister aux attaques orchestrées par les futurs ordinateurs quantiques. De l'autre, les politiciens européens s'apprêtent à voter une loi qui détruirait ce niveau de sécurité avancé.

La version danoise de Chat Control, plus extrême que les propositions précédentes, introduit le concept de "scan côté client". Cette technique force les appareils des utilisateurs à analyser et signaler le contenu avant même qu'il soit chiffré. Concrètement, cela équivaut à installer un logiciel espion sur chaque téléphone, capable de passer au crible tous les échanges, personnels ou professionnels, et de lire les messages avant leur envoi.

La proposition prévoit une exception importante à souligner : les communications gouvernementales et militaires échapperaient à cette surveillance. Pour Matthias Pfau, cette hypocrisie conduira inévitablement à une surveillance de masse comparable à celle observée dans des régimes autoritaires, tout en préservant la confidentialité des autorités.