Dans un monde idéal, les agences de renseignement britanniques se voient bien accéder aux données des utilisateurs à leur insu et sans leur consentement. C'est la raison pour laquelle au mois de février, elles ont demandé à Apple non seulement de désactiver son option permettant aux consommateurs de chiffrer leurs données, mais surtout d'installer sur ses serveurs une porte ouverte discrète. Et tout cela, sans en informer les utilisateurs.

La firme de Tim Cook s'est vue contrainte de désactiver la protection avancée des données outre-Manche. En revanche, elle a refusé d'installer cette backdoor en affirmant que le gouvernement britannique n'avait aucune autorité sur les utilisateurs d'iCloud à travers le monde. Une bataille juridique s'est engagée. Et la médiatisation de cette dernière avait initialement été remise en cause par le gouvernement.

Les diverses demandes du gouvernement ont bien évidemment suscité de vives critiques de la part des militants pour la protection de la vie privée. Toutefois, selon la BBC, le juge s'est rangé du côté d'une coalition de groupes de défense des libertés civiles et d'organismes de presse.

Le tribunal estime que la médiatisation déjà avancée de cette affaire ne peut se traduire par une affaire à huis clos. "Cela aurait été une mesure vraiment extraordinaire de mener une audience entièrement en secret, sans aucune révélation publique", explique le tribunal.

L'affaire pourra donc être médiatisée et si le tribunal venait à se ranger du côté du gouvernement, la mise en place d'une porte dérobée ne restera pas dans l'ombre et ne pourra être un dispositif mené en secret à l'insu des consommateurs.