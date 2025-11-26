Chat Control n'est pas mort : 50% d'erreur, zéro confidentialité

Le compromis danois (PDF) prévoit plusieurs modifications. L'Article 88 prolonge de six ans le régime actuel de Chat Control 1.0. Cette dérogation temporaire permet déjà à Gmail, Facebook Messenger ou Outlook de scanner les messages de leurs utilisateurs.

Les Articles 3 à 5 instaurent une classification des services en trois catégories : faible, moyen et haut risque. Les critères ? La taille du service, son architecture technique (chiffrement ou non) et le comportement des utilisateurs.

Pour les messageries chiffrées comme WhatsApp ou Signal, les Articles 7 à 11 prévoient un scan "côté client". Concrètement, c'est votre smartphone qui analyse vos messages avant de les envoyer. Le texte parle de "consentement" de l'utilisateur, mais à ce stade, la notion reste floue.

L'Article 6 impose aussi des mesures de vérification d'âge pour identifier les mineurs sur les messageries.