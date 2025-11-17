Dans leur tentative de bloquer l'usage du VPN, les premières lois en la matière aux États-Unis ont de quoi faire sourire, ou pleurer. En tout cas, elles illustrent bien le degré de compréhension de cette technologie dans les sphères du gouvernement. En effet, les législateurs réclament que les sites Internet bloquent "les utilisateurs de VPN du Wisconsin", une mesure parfaitement impossible puisqu'en faisant transiter le trafic via un serveur tiers, le VPN masque d'emblée la localisation réelle de l'internaute. Le site web ne voit donc que l'adresse IP de ce serveur, sans possibilité de connaître l'origine de la connexion. Déterminer si cette connexion provient de Milwaukee, du Michigan ou de Mumbai est irréalisable avec cette technologie.​

L'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, militant pour la vie privée des internautes, explique :

"Les sites web visés par cette loi proposée n'ont que deux options : soit abandonner leurs activités dans le Wisconsin, soit bloquer l'ensemble des utilisateurs de VPN sur la planète pour éviter des poursuites judiciaires dans cet État. Une seule loi d'État cherche ainsi à paralyser l'accès VPN sur toute la toile, et les effets secondaires de cette disposition risquent de causer bien plus de dégâts que de bénéfices théoriques.﻿"

Sans VPN, chacun devrait donc prouver son âge en transmettant des pièces d'identité gouvernementales, des données biométriques ou des informations de carte bancaire directement aux sites web, sans aucun chiffrement, ni protection pour leur vie privée﻿.

Et l'EFF d'ajouter :