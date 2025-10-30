Au moment où le gouvernement appliquait sa mesure de blocage aux mineurs des sites pour adultes, ce dernier était confiant quant à l'efficacité du système mis en place. Mais la réalité est loin des annonces faites alors.

En effet, France Info a voulu en savoir plus sur les premiers mois de la mesure. Le média public a ainsi passé en revue les 108 sites les plus importants du genre, et est arrivé à la conclusion que seuls 17% de ces plateformes appliquaient la mesure de vérification de l'âge.