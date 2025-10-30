Les mesures du gouvernement destinées à empêcher les mineurs d'accéder aux sites pour adulte ne semblent pas fonctionner à ce jour. Résultat, les autorités pourraient se retourner contre les VPN.
Depuis cet été, il est normalement légalement obligatoire pour l'utilisateur d'un site pornographique de montrer une preuve de sa majorité, une nouvelle mesure de blocage qui a notamment entraîné le géant Pornhub à quitter le pays. Mais, malheureusement pour le gouvernement, il y a la volonté politique, et la réalité. On savait ainsi déjà que de nouvelles plateformes n'appliquant pas cette mesure de vérification de l'âge avaient rapidement émergé sur le net français. Et le problème semble beaucoup plus d'ampleur encore qu'on ne l'imaginait.
L'immense majorité des sites à caractère pornographique ne demande pas de preuve d'âge
Au moment où le gouvernement appliquait sa mesure de blocage aux mineurs des sites pour adultes, ce dernier était confiant quant à l'efficacité du système mis en place. Mais la réalité est loin des annonces faites alors.
En effet, France Info a voulu en savoir plus sur les premiers mois de la mesure. Le média public a ainsi passé en revue les 108 sites les plus importants du genre, et est arrivé à la conclusion que seuls 17% de ces plateformes appliquaient la mesure de vérification de l'âge.
L'Arcom veut travailler avec les VPN
Poussant son investigation plus loin, France Info s'est rendu compte qu'en plus, les sites qui respectaient formellement l'obligation de vérification de l'âge, étaient loin d'imposer un système robuste à leur entrée. De fausses pièces d'identités satiriques suffisent ainsi par exemple pour accéder à des sites, à l'image d'une carte d'identité affichant le visage de Cristiano Ronaldo fumant le cigare - vieux mème utilisé depuis de nombreuses années dans certaines parties du web.
Et il y a encore plus simple pour passer outre les mesures de blocage : les VPN. Ces outils, en localisant un utilisateur dans un pays étranger, lui permettent d'accéder à n'importe quelle plateforme sans avoir à vérifier son âge. Consciente du problème, et sollicitée sur la question par des associations de protection de l'enfance, l'Arcom, régulateur du web, a annoncé son attention de travailler avec les VPN afin de pouvoir appliquer la mesure de blocage. Mais comment ?