Ca existe deja:

Selon l’article 6 de la loi LCEN de 2004, les FAI (Orange, SFR, Bouygues, Free…) doivent informer leurs abonnés de l’existence de moyens de filtrage ou contrôle parental .

–>Est apparu avant les smartphone, donc un peu caduque aujourd’hui via la 4G

Du coup une nouvelle Loi recente est apparue:

La loi n° 2022‑300 du 2 mars 2022 (dite « loi Studer ») impose aux fabricants d’appareils (smartphones, tablettes, PC, box opérateur exclues, consoles, TV connectées, etc.) de :

Préinstaller un dispositif de contrôle parental gratuit accessible dès la première mise en service de l’appareil.

Permettre sa désinstallation gratuite, si techniquement possible.

Fournir une documentation claire pour son activation et usage.

Ces obligations s’appliquent aux nouveaux appareils mis sur le marché à partir du 13 juillet 2024.

Franchement tout est la , si une partie des parents ne veut pas se donner la peine d’utiliser tout cela , punissons la societe dans son ensemble … grand classique.

Autant il y a avait une excuse valable d’analphabétisme numerique chez les parents il y a 20 ans, aujourd’hui ce n’est pas le cas, les parents d’ados et pre-ados sont des millennials