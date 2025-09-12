Internet n'est pas un monde facile à domestiquer, comme s'en rendent compte même les pouvoir les plus autoritaires. En France aussi, les autorités doivent s'en rendre compte aujourd'hui avec la question de l'accès au contenu pornographique par tous. Car la nouvelle obligation de vérifier l'âge, acceptée par toutes les grandes plateformes, a ouvert la voie à d'autres concurrents moins regardants.

Comme nous le fait remarquer France Info, aujourd'hui, quand le mot « porno » est tapé dans la barre de recherche de Google, de nouveaux résultats apparaissent. Sur les cinq premiers noms, trois sont ainsi des nouvelles plateformes qui n'appliquent pas la vérification de l'âge, quand les plateformes plus traditionnelles respectant la loi sont elles reléguées plus bas.