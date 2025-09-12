L'obligation d'imposer un système de vérification de l'âge pour les contenus pornographiques a eu un effet secondaire inattendu. De nouvelles plateformes, n'ayant pas ses systèmes, tiennent maintenant le haut du pavé.
Le gouvernement a voulu montrer le sérieux de sa volonté quant à l'interdiction du contenu pornographique en ligne pour les mineurs. Depuis quelques mois, il est ainsi obligatoire en France de vérifier son âge pour accéder aux grandes plateformes, quand certaines, à l'image de Pornhub, ont tout simplement décidé de quitter le pays. Mais ce système pourrait finalement ne pas servir à grand-chose vu ce qu'il se passe actuellement sur la toile.
De nouvelles plateformes apparaissent en tête des recherches Google
Internet n'est pas un monde facile à domestiquer, comme s'en rendent compte même les pouvoir les plus autoritaires. En France aussi, les autorités doivent s'en rendre compte aujourd'hui avec la question de l'accès au contenu pornographique par tous. Car la nouvelle obligation de vérifier l'âge, acceptée par toutes les grandes plateformes, a ouvert la voie à d'autres concurrents moins regardants.
Comme nous le fait remarquer France Info, aujourd'hui, quand le mot « porno » est tapé dans la barre de recherche de Google, de nouveaux résultats apparaissent. Sur les cinq premiers noms, trois sont ainsi des nouvelles plateformes qui n'appliquent pas la vérification de l'âge, quand les plateformes plus traditionnelles respectant la loi sont elles reléguées plus bas.
L'Arcom va répondre
« Ce phénomène de vase communiquant, on pouvait déjà l'observer, notamment aux États-Unis où des blocages avaient été mis en place » a expliqué le patron de l'Observatoire de la parentalité et de l'Éducation numérique, Thomas Rohmer. Le phénomène n'est évidemment pas passé outre la vigilance de l'Arcom, si l'on en croit un spécialiste de l'Agence de vérification de Radio France.
Pour lui, l'Arcom ciblera ses nouveaux acteurs dans un second temps. Reste maintenant à savoir s'il ne s'agit pas d'un nouveau cycle sans fin dans la proposition de contenu pornographique, avec de nouveaux sites apparaissant à chaque fois que des précédents sont finalement mis hors d'état de nuire par le régulateur. Et ce surtout qu'il pourrait s'agir d'une action des géants du secteur. « Ces sites qui apparaissent peuvent être potentiellement des filiales de ces mastodontes qui ont plus de difficultés à avoir pignon sur rue maintenant ? » questionne ainsi Thomas Rohmer.