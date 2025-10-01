Selon L’Informé, l’Arcom a transmis aux principaux services de VPN une liste d’environ 300 domaines diffusant sans autorisation des compétitions sportives, parmi lesquels Streameast, Rojadirecta, Firstows, Volkastream, Sportsonline ou HesGoal. Avec ce blocage ciblé, exigé par Canal+ et beIN, le régulateur entend compliquer la vie des amateurs de matchs gratuits qui se rabttent sur les VPN pour contourner les restrictions imposées par les opérateurs.

Si cette offensive pèse aujourd’hui sur les fournisseurs de VPN, c’est parce qu’elle repose sur un cadre légal désormais solide. Ces dernières années, la loi a renforcé les pouvoirs de l’Arcom pour accélérer les injonctions de blocage et suivre les sites miroirs, ces copies qui ressurgissent sitôt qu’une adresse pirate disparaît.

Dans le même temps, les diffuseurs de compétitions sportives, qui investissent massivement dans les droits de diffusion, ont façonné un environnement judiciaire plus favorable au retrait rapide des flux illicites. Le mouvement s’est accéléré en mai, lorsque le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN, Surfshark et CyberGhost de bloquer environ 200 sites diffusant illégalement du football, du rugby ou de la Formule 1. Les services concernés ont tenté de contester la compétence du tribunal et d’invoquer le droit européen, sans succès.

Fin juillet, Canal+ a obtenu une nouvelle décision visant cette fois les retransmissions de Formule 1, avec obligation pour les mêmes prestataires de mettre en place un blocage rapide pour les utilisateurs situés en France. Des mesures qui, pour la première fois, placent les VPN sur le même plan que les FAI et leur imposent un vrai devoir de coopération, alors qu’ils étaient jusqu’à présent considérés comme de simples intermédiaires techniques sans obligation de filtrage.