L’idée répandue selon laquelle « le registre des traitements disparaît » est fausse. En revanche, la Commission européenne a proposé en 2025 d’assouplir certaines obligations documentaires pour les petites et moyennes structures. Concrètement, la proposition Omnibus / « simplification » prévoit d'étendre la dérogation actuelle (article 30(5) du RGPD) — exemption pour les entreprises de moins de 250 salariés — à un seuil plus élevé, environ 750 employés pour les petites-midcaps, et à relever la barre du risque déclenchant l’obligation de registre (de « risque » à « risque élevé »).

Attention : il s’agit d’une proposition, adoptée par la Commission en 2025 et actuellement examinée par le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données (EDPS). Les entreprises doivent donc rester prudentes et suivre la procédure législative.

Indépendamment de ce débat, le principe de responsabilisation demeure : tenir à jour une cartographie des traitements, des finalités, des durées de conservation et des mesures de sécurité reste une pratique essentielle pour prouver sa conformité lors d’un contrôle. L’authentification multifacteur (MFA) et le chiffrement sont désormais considérés comme des mesures de base, et certaines obligations sectorielles ou directives connexes — notamment le NIS2 — renforcent l’exigence de sécurité pour les opérateurs jugés essentiels.