Commencez par répondre à une question simple : qui ? Vous devez notamment clairement identifier les prestataires sous-traitants afin d'actualiser les clauses de confidentialité.

Inscrivez dans votre registre le nom et les coordonnées du responsable du traitement. Ajoutez son représentant légal si besoin. Mentionnez le délégué à la protection des données quand votre structure en compte un. Ces informations semblent basiques, mais elles structurent toute votre démarche de conformité.

Identifiez ensuite les responsables des services opérationnels qui manipulent les données au quotidien. Le service RH accède aux données des salariés. Le service commercial gère les informations clients. Le service marketing utilise les données pour ses campagnes. Chaque acteur interne doit apparaître clairement.

Établissez la liste complète de vos sous-traitants. Hébergeur web, prestataire informatique, agence de communication : tous traitent des données personnelles pour votre compte. Les organismes qui traitent des données personnelles pour le compte d'un autre organisme (les sous-traitants) doivent également tenir un registre de leurs activités, rappelle la CNIL.