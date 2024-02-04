On en profite pour rappeler que les FAI ne se contentent pas de délivrer un accès à Internet, mais gèrent aussi les abonnements téléphoniques et leurs propres services de messagerie mail. En clair, ils accèdent à bien plus d’informations que votre seule activité web, et sont pratiquement en mesure d’établir une synthèse complète et très détaillée de votre mode de vie, y compris en dehors du web. Et ce sans jamais avoir besoin de solliciter votre consentement explicite passé la signature du contrat initial.

À toutes fins utiles, on rappellera quand même qu'ils n'ont pas le droit d'accéder au contenu des communications. Ouf.