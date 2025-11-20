Le changement le plus concret pour la majorité des internautes concerne les fameuses "cookie banners". Avec l'article 88a, le consentement aux cookies ne passerait plus systématiquement par des bannières ou pop-ups, mais pourrait être géré de façon centralisée au niveau du navigateur ou du système d'exploitation.​

Le projet de texte mentionne plusieurs exceptions où le consentement n'est pas demandé. Quatre cas sont concernés :

La transmission strictement nécessaire à la fourniture du service.

Les services explicitement demandés par l'utilisateur.

La mesure d'audience agrégée à usage exclusif du site.

Le maintien de la sécurité du service ou de l'équipement.

Pour le reste - le suivi publicitaire, l'analytics tiers - le consentement reste obligatoire. Mais les modalités changent.​

Les sites web devront reconnaître les signaux standardisés de consentement ou de refus transmis automatiquement par le navigateur. Ils devront permettre à l'utilisateur de consentir ou de refuser en un seul clic, et respecter ce choix pendant au moins six mois.

Toute violation peut désormais entraîner une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial.​ Concrètement, il s'agit de fournir une dimension juridique au standard Do Not Track implémenté dans les navigateurs entre 2011 et 2012 et largement ignoré par les sites aujourd'hui.