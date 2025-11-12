Le projet de la Commission s'attaque à plusieurs piliers du RGPD, notamment en ce qui concerne l'identification même d'une personne. Concrètement, le texte modifie la façon de traiter les données pseudonymisées, c'est-à-dire celles où le vrai nom et les coordonnées d'une personne ont été supprimés. Aujourd'hui, le RGPD les protège. Avec la réforme, si une entreprise spécifique ne peut pas identifier directement un internaute, les données ne seraient plus considérées comme personnelles pour celui-ci. Du coup, des informations comme les cookies de suivi ou les identifiants publicitaires deviendraient libres d'utilisation. Les sites et applications pourraient donc suivre les utilisateurs plus facilement, sans demander leur consentement à chaque fois.

Selon Politico, qui rapporte l'information, le projet Digital Omnibus proposerait en plus d'ajouter de nouveaux motifs légaux pour que les entreprises puissent utiliser des données personnelles, même celles considérées comme sensibles (opinions politiques, religieuses...). L'idée est de pouvoir permettre l'entrainement et le fonctionnement des systèmes d’IA. Ces modifications touchent les articles 6 et 9 du RGPD. Aujourd'hui, les utilisateurs doivent être informés si leurs données sont utilisées. Or les entreprises comme OpenAI ne savent pas à qui elles appartiennent et n’ont pas les moyens de contacter chaque utilisateur. Oui, il s'agirait donc de leur faciliter la tâche au détriment de l'internaute. Car si ce dernier découvre que ses informations ont été exploitées, il devrait alors aller s’y opposer individuellement auprès de centaines d'entreprises différentes.​

Sur le Vieux Continent, le déploiement de l'intelligence artificielle traine derrière les États-Unis. Meta, X ou LinkedIn ont repoussé le déploiement de leurs applications. Apple jongle également avec le casse-tête des lois européennes depuis deux ans. Sous pression par les autorités européennes, Microsoft et Google n'ont pas osé déployer les éditions IA des navigateurs Edge et Chrome, pour l'heure uniquement disponibles auprès des internautes américains. À leurs débuts, ChatGPT et DeepSeek ont été bloqués dans certains pays de l'UE craignant des violations de vie privée.