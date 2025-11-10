Le projet de texte introduit un article 88a au RGPD. Ce dernier définit quatre cas précis où le traitement de données personnelles ne nécessite plus de consentement explicite.

Premier cas : la transmission pure et simple de données envoyées par l'internaute. Deuxième cas : la fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur, comme un panier d'achat en ligne. Troisième cas : la création d'informations agrégées pour mesurer l'audience d'un service en ligne, à condition que le responsable du traitement les conserve uniquement pour son propre usage. Quatrième et dernier cas : le maintien ou la restauration de la sécurité du service du responsable du traitement ou du terminal utilisé pour la fourniture de ce service.​

Avec cette liste, l'idée est donc de clarifier ce qui relève du fonctionnement normal d'un site web et ce qui nécessite un accord de l'utilisateur. Le texte interdit explicitement toute réutilisation ultérieure des données collectées dans ce cadre pour d'autres finalités. Les sites qui se contentent de cookies de session ou qui mesurent leur audience de manière agrégée pour leur usage exclusif n'auraient donc plus à afficher de bannière de consentement.​

En revanche, dès qu'un site utilise des technologies publicitaires tierces ou des analyses externes servant à construire des profils inter-services (Oui, vous, Meta, et Google) le consentement reste obligatoire.