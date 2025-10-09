La juridiction administrative a rejeté le recours de Yahoo et confirmé l’amende infligée par la CNIL. L’autorité avait sanctionné l’entreprise pour avoir déposé des cookies publicitaires sans obtenir de consentement préalable. La décision précise également que Yahoo a mis des obstacles à la suppression de ce consentement, ce qui a aggravé les manquements constatés. Selon les chiffres de la CNIL, près de cinq millions de comptes français ont été affectés entre 2019 et 2020.

Le Conseil d’État a rappelé que Yahoo ne pouvait se décharger de sa responsabilité sur ses partenaires publicitaires. La jurisprudence est claire : le responsable du traitement doit garantir la conformité des dispositifs qu’il utilise. La gravité des pratiques, leur durée et l’ampleur de l’impact sur les utilisateurs ont conduit à une sanction significative, conforme aux textes européens et à la directive ePrivacy. La CNIL indique sur son site officiel les modalités précises qui doivent être respectées pour obtenir un consentement effectif et permettre son retrait simple.

Yahoo avait tenté d’argumenter que la responsabilité pouvait être partagée avec ses partenaires publicitaires. Le Conseil d’État a rejeté cet argument. Les juges estiment que la collecte de données personnelles sur le territoire français engage la responsabilité directe de la société, même si les outils techniques appartiennent à des tiers.