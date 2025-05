Fodger

On connait la méthode, on la retrouve aussi beaucoup dans les appli androïd : liste multiple à double, triple étage avec chacune une trentaine voire plus de choix à valider ou non. Toutes validées par défaut !

Tout est fait pour saouler l’utilisateur de sorte qu’il laisse tomber l’invalidation pour refuser l’exploitation des données.