Le Conseil d'État a rejeté, le 12 mars 2025, le recours d'un utilisateur qui contestait les pratiques numériques de La Poste. Ce litige, qui portait sur l'utilisation de cookies techniques et le transfert de données vers les États-Unis depuis le service Digiposte, s'est soldé par une victoire pour l'entreprise postale. La haute juridiction a entièrement validé l'analyse préalable de la CNIL, et rappelé au passage les distinctions essentielles entre les cookies qui nécessitent un consentement, et les cookies techniques exemptés de cette obligation.