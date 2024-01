RGPD : la CNIL inflige une amende de 10 millions à Yahoo pour non-respect du consentement

Les 27 plaignants dans le cadre de l'enquête menée par la CNIL portaient principalement sur le portail Yahoo.com, mais aussi sur la messagerie Yahoo Mail. Au cours de l'enquête, qui a pris place pendant les années 2020 et 2021, les enquêteurs ont ainsi constaté le téléchargement d'une vingtaine de cookies, et ce, malgré le fait que les sites n'avaient pas obtenu le consentement des utilisateurs. Cette pratique illégale avait pour but principal de revendre les données obtenues sur Yahoo auprès d'annonceurs, à des fins publicitaires. Il s'agit d'une violation directe de l'article 82 de la loi informatique et libertés : les cookies à vocation publicitaire ne peuvent être déposés que dans un cas précis, à savoir si l'utilisateur a donné son consentement de manière explicite.