C'est un pop-up qu'on connaît malheureusement tous. À chaque fois que l'on arrive sur un nouveau site web, une fenêtre apparaît pour nous demander si l'on consent à l'utilisation de cookies. Une fenêtre qui est née de la directive européenne ePrivacy en date de 2009, et qui a changé notre façon depuis de naviguer sur le web.

Le problème, c'est que cette demande s'affichant constamment, il est devenu habituel pour la plupart des internautes d'accepter sans regarder, tant à la longue le processus est un poil fastidieux. Autant dire que qu'après une quinzaine d'années, l'Union européenne ne peut que constater son échec. Mais selon une information de Politico, cette dernière travaillerait sur un nouveau système.