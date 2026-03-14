C’est justement là-dessus qu’un VPN doit reprendre la main. Car s’il se contente de chiffrer le trafic une fois la connexion établie sans embarquer les requêtes DNS dans le tunnel, une partie des échanges réseau continue de circuler au vu et au su du FAI. C’est ce qu’on appelle une fuite DNS.

En théorie, le client VPN doit donc non seulement rediriger les connexions vers son serveur intermédiaire, mais aussi veiller à ce que les requêtes DNS empruntent le même chemin. Pour ce faire, il modifie la configuration réseau de l’appareil afin de remplacer les serveurs DNS définis par défaut par ceux du fournisseur VPN, ou par ceux qu’il a intégrés à son infrastructure.

La requête DNS n’est alors plus directement envoyée vers le résolveur du FAI, mais passe dans le tunnel chiffré jusqu’au serveur VPN, avant d’être transmise au DNS du fournisseur chargé de la résoudre.

On rappellera quand même que si cette manière de procéder peut sembler plus sûre, elle ne fait pas disparaître l’intermédiaire pour autant. Au lieu de confier cette première étape à votre opérateur, vous la remettez au fournisseur VPN, voire au prestataire auquel celui-ci confie lui-même la résolution DNS. D’où l’intérêt de se pencher (aussi) sur cet aspect au moment de choisir un fournisseur VPN, en vérifiant quels DNS il utilise, s’il exploite ses propres résolveurs ou s’il délègue cette opération à un tiers.