Ah ! Les VPN gratuits. Souvent, ce sont eux qui servent de première porte d’entrée vers le réseau privé virtuel. On ne veut pas payer, ou l’on a un besoin très ponctuel, alors on installe le premier résultat qui remonte dans un store mobile ou dans un moteur de recherche. On regarde le nombre de téléchargements, quelques avis vaguement rassurants, et l’on a vite fait de considérer l’affaire pliée. Mais dans les faits, une grande partie des services gratuits inconnus vivent de la publicité poussée à l’extrême, de la revente de données de connexion ou d’accords plus ou moins assumés avec des tiers, généralement peu favorables à l’utilisateur final. L’actualité rappelle d’ailleurs régulièrement que Google passe son temps à purger bon nombre de VPN gratuits caracolant en tête du Play Store parce qu’ils embarquent des malwares, des permissions disproportionnées ou des mécanismes de collecte de données difficilement compatibles avec la promesse de confidentialité vantée sur leur fiche.

Alors rassurez-vous, tous les VPN gratuits ne finissent pas dans cette catégorie. Il existe heureusement des offres gratuites honnêtes, proposées par des fournisseurs identifiés qui assument un modèle clair. Le service est financé par les abonnements de la version payante, et l’offre gratuite est volontairement limitée en débit, en volume ou en nombre de serveurs, sans transformer chaque connexion en opportunité marketing.

Au fond, le critère important n’est pas le caractère gratuit du VPN, mais la manière dont il est financé et les contreparties que cela entraîne. Un service qui ne vous fait rien payer et promet des connexions illimitées, rapides, anonymes, sans explication sur l’entreprise qui se trouve derrière, ni sur son modèle économique, ressemble moins à un bon plan qu’à un aspirateur à données personnelles.