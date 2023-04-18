Ce déplacement du soupçon vers les outils eux-mêmes n’est pas qu’un débat d’initiés. Il montre surtout à quel point vos données sont devenues le centre de gravité du système. La question n’est plus de savoir qui utilise ces outils, mais ce que vos propres informations racontent sur vous quand vous les laissez filer.

Si vous avez une vie privée, il faut la protéger, et aujourd’hui cela passe par la protection de vos données. Vos trajets, vos recherches, vos messages, vos photos, vos achats, vos horaires de connexion, vos réactions sur les réseaux, tout cela finit par dessiner un portrait très précis. Une partie de ce profil est visible, une autre est inférée, calculée, projetée par des systèmes qui croisent vos traces avec celles de millions d’autres personnes. Vous pouvez décider de ne pas parler de votre santé, de votre orientation sexuelle, de vos opinions politiques ou de votre situation familiale. Vos données, elles, parlent à votre place.

Protéger ces données, c’est d’abord défendre un droit individuel. Le droit de choisir qui sait quoi de vous, dans quel contexte et jusqu’à quel point. Le droit d’avoir des zones qui ne sont pas constamment exposées à des regards automatiques. Le droit de changer d’avis, de se chercher, de se tromper, sans que cela se transforme en profil qui vous colle à la peau pendant des années. Quand vous laissez tout ouvert, vous laissez aussi la possibilité à une banque, une assurance, un employeur, une plateforme ou une administration de tirer des conclusions sur vous à partir d’indices que vous n’aviez même pas conscience d’avoir laissés.

Mais la vie privée ne se réduit pas à ce choix individuel. C’est aussi un bien collectif. Vos données racontent des choses sur vos proches, vos collègues, vos amis, vos enfants, vos voisins. En acceptant sans ciller la collecte généralisée, vous exposez aussi des personnes qui n’ont ni les mêmes ressources ni les mêmes protections. Un journaliste, une personne exilée, une personne trans, une victime de violences, un militant ou une militante n’ont pas le même rapport à la surveillance qu’un internaute très à l’aise avec l’idée de « n’avoir rien à cacher ». Quand on banalise la collecte, on banalise surtout le risque pour celles et ceux qui sont déjà les plus vulnérables.

La vie privée joue enfin un rôle de soupape pour l’ensemble de la société. Sans espaces où l’on peut parler, expérimenter, douter, se tromper sans se sentir observé en permanence, le débat public se réduit, l’autocensure progresse et les comportements se lissent. Les personnes qui ont le plus à perdre se taisent d’abord, les autres suivent, par prudence. Ce que l’on présente comme une simple question de confort individuel finit par affecter la capacité collective à critiquer, à inventer, à s’organiser.