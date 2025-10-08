À l’origine, l’idée n’avait rien d’excessif. Le modèle Zero Trust est né pour éviter qu’un attaquant puisse librement circuler dans un système dès lors qu’il a réussi à y entrer. On ne parle plus ici de protéger seulement les frontières du réseau, mais d’en vérifier tous les accès, tout le temps, même à l’intérieur.

Autrement dit, plus de privilèges accordés par défaut, plus de confiance automatique, même pour les machines ou les profils déjà enregistrés. Chaque requête est évaluée selon des politiques dynamiques, souvent de manière transparente pour l’utilisateur, quel que soit son niveau de légitimité supposée, et il faut constamment démontrer son identité, le bien-fondé de son accès et la conformité de son appareil.

Dans les environnements les plus sensibles, ce mode de fonctionnement a rapidement fait ses preuves. En segmentant les réseaux, en réduisant la surface d’exposition et en entravant les déplacements latéraux, le Zero Trust offre généralement une protection plus efficace que les modèles traditionnels fondés sur la confiance implicite accordée à tout ce qui se trouve à l’intérieur du périmètre.