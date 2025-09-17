L'application Tor VPN Beta se différencie fondamentalement des services VPN classiques par son architecture de routage. Contrairement aux VPN conventionnels qui établissent une connexion directe entre l'utilisateur et un serveur de sortie, cette application fait transiter les données à travers cinq nœuds successifs du réseau Tor. Le trafic part d'un nœud d'entrée, traverse trois nœuds intermédiaires, puis rejoint Internet via un nœud de sortie. Cette méthode de routage en oignon offre une isolation plus poussée que les VPN traditionnels. Chaque nœud, géré par des volontaires, ne connaît qu'une partie du chemin emprunté par les données.

En comparaison, les VPN multihop fonctionnent généralement avec deux serveurs contrôlés par un fournisseur centralisé, utilisant un double chiffrement séquentiel. Le premier serveur retire la couche externe puis le second déchiffre complètement les données. Dans les faits, Tor VPN privilégie donc l'anonymat maximal au détriment des performances grâce à sa décentralisation totale. De leurs côtés, les VPN multihop tentent d'offrir un équilibre entre une sécurité renforcée et une latence moins marquée avec une infrastructure centralisée pouvant généralement être auditée par un tiers