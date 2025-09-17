L'équipe du Tor Project a récemment présenté son application VPN expérimentale pour Android. Cette version bêta disponible sur le Google Play Store utilise l'infrastructure du réseau Tor pour acheminer le trafic mobile et se distingue des VPN classiques à plusieurs niveaux.
Comment fonctionne Tor VPN ?
L'application Tor VPN Beta se différencie fondamentalement des services VPN classiques par son architecture de routage. Contrairement aux VPN conventionnels qui établissent une connexion directe entre l'utilisateur et un serveur de sortie, cette application fait transiter les données à travers cinq nœuds successifs du réseau Tor. Le trafic part d'un nœud d'entrée, traverse trois nœuds intermédiaires, puis rejoint Internet via un nœud de sortie. Cette méthode de routage en oignon offre une isolation plus poussée que les VPN traditionnels. Chaque nœud, géré par des volontaires, ne connaît qu'une partie du chemin emprunté par les données.
En comparaison, les VPN multihop fonctionnent généralement avec deux serveurs contrôlés par un fournisseur centralisé, utilisant un double chiffrement séquentiel. Le premier serveur retire la couche externe puis le second déchiffre complètement les données. Dans les faits, Tor VPN privilégie donc l'anonymat maximal au détriment des performances grâce à sa décentralisation totale. De leurs côtés, les VPN multihop tentent d'offrir un équilibre entre une sécurité renforcée et une latence moins marquée avec une infrastructure centralisée pouvant généralement être auditée par un tiers
Tor VPN se distingue également des VPN décentralisés tel que NymVPN. Tor VPN fait transiter les données via un parcours fixe et rapide. Les données transitent d'un serveur à l'autre dans un ordre précis, comme une chaîne. Une autorité de surveillance analysant le début et la fin peut potentiellement reconnaître un utilisateur unique. De son côté, NymVPN ralentit volontairement le trafic, mélange les flux de plusieurs utilisateurs et ajoute des paquets factices pour masquer les échanges réels. Cette approche brouille les pistes même à l’échelle du réseau et offre un niveau d’anonymat supérieur, mais elle est moins rapide. Tor VPN privilégie l’efficacité, alors que NymVPN, lui, maximise la confidentialité.
Au menu : split tunneling et outil anti-censure
Tor VPN propose également une fonctionnalité similaire au split tunneling avec routage par application, permettant aux utilisateurs de sélectionner quelles applications Android transiteront par Tor. Chacune d'entre elles bénéficie de son propre circuit et de sa propre adresse IP de sortie. Impossible, donc d'effectuer des rapprochements entre les différents flux de données.
L'application intègre des bridges (ponts) pour contourner la censure dans les régions où Tor est bloqué. Le bridge obfs4 déguise le trafic en données aléatoires, tandis que Snowflake le fait passer pour un appel vidéo. Tor va donc un peu plus loin que les VPN. Dans le meilleur des cas, ces derniers déguisent le tunnel en trafic HTTPS. C'est, par exemple, le cas de proton avec le protocole Stealth ou de Mullvad qui a récemment ajouté QUIC.
Le développement repose sur Arti, l'implémentation Tor de nouvelle génération écrite en langage Rust. Cette architecture moderne promet une gestion mémoire plus sûre et une meilleure sécurité face aux outils Tor legacy développés en C.
Tor VPN est donc strictement pensé pour la sécurité. Il n'est pas possible de choisir une géolocalisation virtuelle via une liste de serveurs, par exemple pour contourner les filtres de plateformes en streaming. De toute manière, l'architecture du VPN le rend peu adapté à des flux vidéo.
Les développeurs Projet Tor précisent quand même :
Tor VPN n'est pas non plus une solution miracle : certaines données de la plateforme Android peuvent encore identifier votre appareil ; aucun VPN ne peut totalement l'empêcher. Si vous êtes exposé à des risques de surveillance extrêmes, nous vous déconseillons d'utiliser Tor VPN Beta.