Le VPN Mullvad muscle son jeu contre la censure

L'obfuscation QUIC transforme les paquets WireGuard en trafic HTTP standard. De cette manière, il devient plus difficile pour une autorité de surveillance de filtrer le trafic effectué via un VPN. L'implémentation repose sur le protocole MASQUE défini par la norme technique RFC 9298 de l'IETF. Cette dernière permet de faire transiter des données UDP à travers un serveur HTTP agissant comme proxy.

Le protocole QUIC a été initialement développé pour remplacer TCP dans HTTP/2 et devenir la base de HTTP/3. Puisque les données transitent sous l'apparence de navigation web ordinaire, ce type de trafic est rarement bloqué par les censeurs étatiques.

Mullvad n'est pas le premier à avoir mis en place une telle pratique. Proton dévoilait en 2022 Stealth qui combine Wireguard au protocole de transmission TLS.