Le VPN Mullvad muscle son jeu contre la censure

Le fournisseur VPN suédois Mullvad enrichit WireGuard avec une nouvelle méthode de camouflage basée sur le protocole QUIC pour franchir les pare-feu restrictifs.
Mullvad intègre désormais l'obfuscation QUIC à son service VPN. Cette technologie a pour objectif de masquer le trafic WireGuard derrière du trafic web classique. Cette fonctionnalité a spécifiquement été conçue pour les utilisateurs confrontés à des restrictions réseau ou à la censure gouvernementale.
Camoufler le trafic VPN pour éviter les blocages
L'obfuscation QUIC transforme les paquets WireGuard en trafic HTTP standard. De cette manière, il devient plus difficile pour une autorité de surveillance de filtrer le trafic effectué via un VPN. L'implémentation repose sur le protocole MASQUE défini par la norme technique RFC 9298 de l'IETF. Cette dernière permet de faire transiter des données UDP à travers un serveur HTTP agissant comme proxy.
Le protocole QUIC a été initialement développé pour remplacer TCP dans HTTP/2 et devenir la base de HTTP/3. Puisque les données transitent sous l'apparence de navigation web ordinaire, ce type de trafic est rarement bloqué par les censeurs étatiques.
Mullvad n'est pas le premier à avoir mis en place une telle pratique. Proton dévoilait en 2022 Stealth qui combine Wireguard au protocole de transmission TLS.
Sur Mullvad, la fonctionnalité est disponible depuis la version 2025.9 de l'application de bureau, avec un déploiement prévu sur Android et iOS par la suite. L'activation peut se faire automatiquement après plusieurs tentatives de connexion échouées, ou manuellement via les paramètres avancés. Les utilisateurs peuvent forcer l'utilisation permanente de QUIC en se rendant au sein des Paramètres → Paramètres du VPN → Paramètre de Wireguard → Obfuscation → QUIC.
Mullvad a récemment généralisé ses outils de protection contre les attaques post-quantiques. En parallèle, la société a intégré DAITA, une technologie capable de contrer l’analyse de trafic assistée par intelligence artificielle. Rappelons aussi qu'en janvier prochain l'entreprise va simplifier son application en retirant OpenVPN au profit de Wireguar…
- storage695 serveurs
- language46 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus rapide
Suédois, mais bien plus soucieux du respect de la vie privée que certains concurrents pourtant domiciliés en dehors des 5/9/14 Eyes, Mullvad tire sa très grande force de toutes les technologies destinées à renforcer l'anonymat qu'il met à disposition des internautes. Inscriptions et moyens de paiement anonymes, intégration de technologies de protection des données privées avancée (DAITA, bouclier post-quantique), transparence concernant la composition de son infrastructure : tout ou presque, chez Mullvad, tend à prouver sa solidité.
On ajoutera qu'il affiche d'excellents débits avec WireGuard, rencontre peu de problèmes de connexion et dispose d'une infrastructure fiable, malgré son parc de serveurs moins impressionnant que ceux mis en avant par ses rivaux.
- Transparence de l'entreprise
- Pas de création de compte utilisateur
- Bouclier post-quantique
- Technologie DAITA
- Excellents débits avec WireGuard
- Interface qui gagnerait à être plus intuitive et flexible
- Domicilié en Suède (membre des 14 Eyes)
- Seulement 695 serveurs dans 46 pays (dont le tiers aux USA)